桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封
桃園南門市場昨深夜大火，獲悉趕到的攤商焦急守候，看著生計逐漸遭烈焰吞噬，有不少攤販忍不住哭了，因著豬瘟改賣薑母鴨又遭遇祝融的熟食攤老闆欲哭無淚，未受災攤商則趕緊將冷藏設備內庫存商品移出，另找地方冰貨品，希望降低損失。
熟食攤老闆說，昨晚看到群組通知市場發生火警，急得立刻趕到現場，卻因攤位在火場內，只能站在封鎖線外等消息，直到火勢完全撲滅、天都亮了，趕緊搶救存放另一頭冰箱內的貨品。
老闆說，他原先在市場正中間起火範圍的攤位販賣紅糟燒肉，前一陣子遇上豬瘟，沒有現殺溫體豬肉可做紅糟肉，於是轉賣薑母鴨、薑絲，沒想到昨晚的火災將他的生財工具和大部分成品燒光，根本無法營業，目前只能將他另一半庫存的豬肉、鴨肉等剩餘肉品備料搶救出來，暫時先送回家裡冷凍庫冰存，將暫時休息等待市場恢復。
至於損失初估至少有2、30萬元，他當場大嘆「好不容易等到豬肉解封，明天開始會供肉穩定，沒想到又遇到這場災難」，真的是「遇上了，沒辦法」。
相較於熟食攤，另名在外攤販售蔬果的攤商雖然未遭祝融，但損失還好，由於市場斷水斷電，只需將冷凍設備的蔬果貨品搬回家冷藏。蔬果攤老闆說，火災發生在昨晚9時30分，當時市場內照理說已經沒有人，聽附近目睹商家說，起火點疑似在靠文化街賣鮮魚、生雞肉的方向，應該是攤商與攤商之間的「電線走火」造成的，還有看到電線冒火花「啪啪啪啪啪啪」作響。
至於何時能恢復營業？蔬果攤老闆說，希望明天就能賣是「一定不可能」的。昨晚都有接到自治會通知停止營業，若是長短期內無法恢復，他們得先設法「找地方借」暫時營業維持生計。
