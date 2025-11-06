快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園南門市場昨深夜大火，獲悉趕到的攤商焦急守候，看著生計逐漸遭烈焰吞噬，有不少攤販忍不住哭了，因著豬瘟改賣薑母鴨又遭遇祝融的熟食攤老闆欲哭無淚，未受災攤商則趕緊將冷藏設備內庫存商品移出，另找地方冰貨品，希望降低損失。

熟食攤老闆說，昨晚看到群組通知市場發生火警，急得立刻趕到現場，卻因攤位在火場內，只能站在封鎖線外等消息，直到火勢完全撲滅、天都亮了，趕緊搶救存放另一頭冰箱內的貨品。

老闆說，他原先在市場正中間起火範圍的攤位販賣紅糟燒肉，前一陣子遇上豬瘟，沒有現殺溫體豬肉可做紅糟肉，於是轉賣薑母鴨、薑絲，沒想到昨晚的火災將他的生財工具和大部分成品燒光，根本無法營業，目前只能將他另一半庫存的豬肉、鴨肉等剩餘肉品備料搶救出來，暫時先送回家裡冷凍庫冰存，將暫時休息等待市場恢復。

至於損失初估至少有2、30萬元，他當場大嘆「好不容易等到豬肉解封，明天開始會供肉穩定，沒想到又遇到這場災難」，真的是「遇上了，沒辦法」。

相較於熟食攤，另名在外攤販售蔬果的攤商雖然未遭祝融，但損失還好，由於市場斷水斷電，只需將冷凍設備的蔬果貨品搬回家冷藏。蔬果攤老闆說，火災發生在昨晚9時30分，當時市場內照理說已經沒有人，聽附近目睹商家說，起火點疑似在靠文化街賣鮮魚、生雞肉的方向，應該是攤商與攤商之間的「電線走火」造成的，還有看到電線冒火花「啪啪啪啪啪啪」作響。

至於何時能恢復營業？蔬果攤老闆說，希望明天就能賣是「一定不可能」的。昨晚都有接到自治會通知停止營業，若是長短期內無法恢復，他們得先設法「找地方借」暫時營業維持生計。

民眾與攤商們表示，起火點疑似在這攤與旁邊攤位間的電線。記朱冠諭／攝影
民眾與攤商們表示，起火點疑似在這攤與旁邊攤位間的電線。記朱冠諭／攝影
蔬果攤商雖然攤位不在火災範圍內，但因斷水斷電，冷藏庫的蔬果商品要趕緊移地冷藏，否則東西壞了也是損失。記者陳恩惠／翻攝
蔬果攤商雖然攤位不在火災範圍內，但因斷水斷電，冷藏庫的蔬果商品要趕緊移地冷藏，否則東西壞了也是損失。記者陳恩惠／翻攝
原先販售紅糟燒肉的熟食攤老闆，遇上豬瘟改賣薑母鴨，沒想到又遇火災，現在攤位全燒光了，損失至少30萬元。記者陳恩惠／翻攝
原先販售紅糟燒肉的熟食攤老闆，遇上豬瘟改賣薑母鴨，沒想到又遇火災，現在攤位全燒光了，損失至少30萬元。記者陳恩惠／翻攝
市場因火災斷水斷電，熟食攤老闆趕緊將庫存冷藏的薑母鴨等貨品先搬回家冰。記者陳恩惠／翻攝
市場因火災斷水斷電，熟食攤老闆趕緊將庫存冷藏的薑母鴨等貨品先搬回家冰。記者陳恩惠／翻攝

豬肉 攤商 火災 老闆

延伸閱讀

活豬禁令解封廚餘仍禁！台中清運業憂爆垃圾大戰、3輸局面

60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商

桃園南門市場大火災情慘…逾50攤商燒精光 攤商盼有中繼點恢復生計

非洲豬瘟禁將令解封屏東 神農獎養豬戶：大家共同努力、犧牲短期痛苦

相關新聞

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

桃園南門市場昨深夜大火，獲悉趕到的攤商焦急守候，看著生計逐漸遭烈焰吞噬，有不少攤販忍不住哭了，因著豬瘟改賣薑母鴨又遭遇祝...

台中大雅工廠火警傳空汙 環保局長：可處10萬到500萬元罰鍰

台中市大雅區一間工廠昨晚火警，濃煙和刺鼻味道飄散到台中市區，台中市環保局長陳宏益今天表示，目前初步判斷違反空汙法第32條...

柯志恩「喬」警車開道護送救人 國道警拒絕：沒醫院開立證明

高雄義大醫院一名女童因肺部感染插管還需靠葉克膜治療，必須北上轉院台大醫院，家屬在網路求援盼高速公路車輛讓道，立委柯志恩得...

桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」

桃園南門市場昨夜大火，數十個攤位損毀，攤商生計受阻。議員凌濤表示，已要求市府啟動跨局處災後重建會議，針對補貼補償、中繼市...

桃園南門市場大火攤商盼原地營業 市府：結構技師鑑定

桃園市南門市場昨晚大火，燒掉市場核心區大半公有、私人攤位，部分店家透天建築也受損，市政府經發局等局處今天上午召開應變會議...

影／彰濱海上光電板起火竄黑煙 消防局花2小時撲滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午6時31分冒出黑煙，數公里外即可看到，彰化縣消防局接獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。