快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

影／三重機車高速衝撞違規迴轉 騎士用臉撞車乘客凌空噴飛

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區正義北路昨天有1輛轎車原本停在路邊，突然加速直接跨越2車道違規迴轉，左後方機車閃避不及高速撞上造成2人受傷，尤其後座騎士整個騰空翻滾越過轎車重重摔下，嚇壞許多目擊行人。

監視器拍到，28歲陳姓駕駛昨天下午3時58分原本將車違停在安慶街口的斑線上，緩緩起步向前隨即猛然加速迴轉，違規跨越2線車道及中央雙黃實線，但還沒完成轉向就出事。

22歲陳男騎機車搭載同姓17歲少年從轎車的左後方高速駛近，完全閃避不及而在快車道撞上轎車左前門，也就是駕駛座位置。騎士直接用臉去撞車，後座乘客則被拋飛騰空翻滾越過車頂，安全帽也脫落，幸運是從腳部墜地，2人渾身擦挫傷被救護車送醫急救。

警方表示轎車違規轉彎不依標誌、標線指示且跨越雙黃線，依道路交通管理處罰條例第48條2款舉發，可處600元以上1800以下罰鍰。

新北市三重區正義北路昨天有1輛轎車原本停在路邊，突然加速直接跨越2車道違規迴轉，左後方機車閃避不及高速撞上造成2人受傷，尤其後座騎士整個騰空翻滾越過轎車重重摔下，嚇壞許多目擊行人。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區正義北路昨天有1輛轎車原本停在路邊，突然加速直接跨越2車道違規迴轉，左後方機車閃避不及高速撞上造成2人受傷，尤其後座騎士整個騰空翻滾越過轎車重重摔下，嚇壞許多目擊行人。記者林昭彰／翻攝

車道

延伸閱讀

他才坐上駕駛座試踩煞車被控酒駕 法官判無罪：40秒無動作

機車遭撞安全帽噴飛騎士亡 竹市議員：應調整號誌、一併檢討類似路口

不明原因失控擦撞路緣！騎士噴飛撞燈桿倒地 頭部重創送醫不治

影／彷彿電影情節！警匪槍戰副警長身亡 歹徒飆速撞車噴飛遭重壓

相關新聞

桃園南門市場大火 攤商徹夜守候一早搶庫存嘆：好不容易等到豬肉解封

桃園南門市場昨深夜大火，獲悉趕到的攤商焦急守候，看著生計逐漸遭烈焰吞噬，有不少攤販忍不住哭了，因著豬瘟改賣薑母鴨又遭遇祝...

台中大雅工廠火警傳空汙 環保局長：可處10萬到500萬元罰鍰

台中市大雅區一間工廠昨晚火警，濃煙和刺鼻味道飄散到台中市區，台中市環保局長陳宏益今天表示，目前初步判斷違反空汙法第32條...

柯志恩「喬」警車開道護送救人 國道警拒絕：沒醫院開立證明

高雄義大醫院一名女童因肺部感染插管還需靠葉克膜治療，必須北上轉院台大醫院，家屬在網路求援盼高速公路車輛讓道，立委柯志恩得...

桃園南門市場大火 民代籲速重建「超越台北南門」

桃園南門市場昨夜大火，數十個攤位損毀，攤商生計受阻。議員凌濤表示，已要求市府啟動跨局處災後重建會議，針對補貼補償、中繼市...

桃園南門市場大火攤商盼原地營業 市府：結構技師鑑定

桃園市南門市場昨晚大火，燒掉市場核心區大半公有、私人攤位，部分店家透天建築也受損，市政府經發局等局處今天上午召開應變會議...

影／彰濱海上光電板起火竄黑煙 消防局花2小時撲滅

彰化縣鹿港鎮崙安路彰濱工業區崙尾區海堤附近的海上太陽能板，今天上午6時31分冒出黑煙，數公里外即可看到，彰化縣消防局接獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。