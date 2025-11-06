聽新聞
影／三重機車高速衝撞違規迴轉 騎士用臉撞車乘客凌空噴飛
監視器拍到，28歲陳姓駕駛昨天下午3時58分原本將車違停在安慶街口的斑馬線上，緩緩起步向前隨即猛然加速迴轉，違規跨越2線車道及中央雙黃實線，但還沒完成轉向就出事。
22歲陳男騎機車搭載同姓17歲少年從轎車的左後方高速駛近，完全閃避不及而在快車道撞上轎車左前門，也就是駕駛座位置。騎士直接用臉去撞車，後座乘客則被拋飛騰空翻滾越過車頂，安全帽也脫落，幸運是從腳部墜地，2人渾身擦挫傷被救護車送醫急救。
警方表示轎車違規轉彎不依標誌、標線指示且跨越雙黃線，依道路交通管理處罰條例第48條2款舉發，可處600元以上1800以下罰鍰。
