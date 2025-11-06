影／高雄情侶吵架演變驚險警對峙 男警撲上制伏持刀男
據了解，洪姓男子（30歲）8月24日下午3時許在高雄市前鎮區三多三路住處，與莊姓同居女友（27歲）起爭執，莊女疑遭恐嚇向朋友求救，朋友趕去，發現洪男情緒不穩，報警處理。
前鎮警分局復興路派出所員警趕到後，發現洪男持刀坐在門口揮舞，稱「直播中」。男警要他放下手上的刀子，但他不准警方靠近，大呼「你走來試試看」並喝令男警退後3步，還要員警開槍。
男警退後，由另名女警與他交談，洪男起身轉頭，把刀子丟到一旁，男警趁機自他背後衝上，與女警和莊女的朋友合力將他壓制後逮捕。
警方表示，洪男反抗過程中，造成葉姓男警臉部、手部多處擦挫傷、李姓女警手部擦挫傷，全案依妨害公務、恐嚇罪嫌，移送法辦，並依家庭暴力防治法通報社會局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言