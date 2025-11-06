影／高雄情侶吵架演變驚險警對峙 男警撲上制伏持刀男

據了解，洪姓男子（30歲）8月24日下午3時許在高雄市前鎮區三多三路住處，與莊姓同居女友（27歲）起爭執，莊女疑遭恐嚇向朋友求救，朋友趕去，發現洪男情緒不穩，報警處理。

前鎮警分局復興路派出所員警趕到後，發現洪男持刀坐在門口揮舞，稱「直播中」。男警要他放下手上的刀子，但他不准警方靠近，大呼「你走來試試看」並喝令男警退後3步，還要員警開槍。

男警退後，由另名女警與他交談，洪男起身轉頭，把刀子丟到一旁，男警趁機自他背後衝上，與女警和莊女的朋友合力將他壓制後逮捕。