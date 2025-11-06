漁工手指遭魚鉤刺傷血不止 浪高3至4公尺...台南海巡急馳外海救援

海巡署艦隊分署第四海巡隊昨下午獲報，稱高雄興達港西方約10浬處海域，屏東琉球籍日月興3號漁船印尼籍漁工手指作業時受傷，請求協助，但因現場海象惡劣，風力達6至7陣風9級，浪高3至4公尺，經請漁船船向安全水域後接駁，順利安全將漁工由救護車送至奇美醫院治療。

船長表示，印尼漁工作業時不慎，被魚鉤弄傷手指流血不止，請求派遣巡防艇前往協助。第四海巡隊為爭取緊急救援時間，由巡防艇全速將漁工載返安平商港並通報救護車待命，於晚間6時30分進港後交由救護車送至奇美醫院治療。

第四海巡隊副隊長林逸民說，巡防艇接獲通報後立即派遣線上巡邏PP-3511艇趕往現場，昨下午5時7分抵達興達港外9.1浬與漁船會合。因現場海象惡劣，風力達6至7陣風9級，浪高3至4公尺，請漁船航向安全水域再行實施接駁。

且於下午6時在興達港外4.3浬處海域評估海象安全許可後，順利安全將漁工接駁至艇上並實施簡易包紮。

第四海巡隊呼籲，近期東北季風南下影響，海象瞬息萬變，漁民朋友出海作業務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身及作業安全；另從事海上遊憩活動前可先查詢海洋委員會國家海洋研究院建置GoOcean海洋遊憩風險資訊平台，查詢該海域海象資訊，穿著防護措施並隨時留意氣象資訊。