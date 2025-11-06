快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

聽新聞
0:00 / 0:00

60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，消防局出動多名消防搶救滅火，市場雖無人員受傷，但市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。市長張善政今早到市場了解現況，強調今天9時已請經發局與區公所召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案。

張善政今天凌晨也在臉書發文，表示因應南門市場大火，市府全力應變，由於現場火勢一度猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒。自己也在接獲通報後，隨即指示消防局強化救援，同步啟動跨局處應變機制，由警察、環保、經發等單位掌握現場安全與後續復原狀況，並特別叮嚀所有人員注意自身安全。

現場經過數小時搶救，約於昨深夜11時50分控制火勢，初步研判，市場約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。他要求經發局與區公所等單位明早召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案，將於早上9時在市府開會討論。

「南門市場陪伴許多桃園人長大，如今被火焰吞噬，令人相當不捨。」張善政說，待現場安全無虞後，我們會盡速釐清受損情況，全力協助攤商度過難關。

張善政今天早上也到南門市場了解最新情形，現場還有一小部分攤商與外攤在營運，但多數攤商受火災祝融影響，付之一炬。張善政說，內攤49攤，加上外攤共有數百攤，此次火災範圍受到影響超過一半，將近三分之二面積。

張善政說，市府針對受影響的攤商也提出補救，包含停收租金，並討論協助到其他市場安置營運，他也提到，南門市場先前有過消防安檢，但外攤會有從市場內拉電線的情形，後續將持續釐清並協助攤商安置，並討論安置方案等。

桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。市長張善政今早到市場了解現況。記者張裕珍／翻攝
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。市長張善政今早到市場了解現況。記者張裕珍／翻攝
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。市長張善政今早到市場了解現況。記者張裕珍／翻攝
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。市長張善政今早到市場了解現況。記者張裕珍／翻攝
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。圖／桃園市經發局提供

攤商 張善政 火災

延伸閱讀

桃園綠營布局受矚目 地方人士：何志偉行程滿檔、王義川鮮少現身

桃園獲贈6千萬元低劑量肺癌篩檢行動車 首站周六開進觀音區

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

雖缺席鄭麗文就職典禮 張善政支持心意未變：祝她盡情發揮

相關新聞

影／桃園南門市場深夜惡火肆虐近6小時 百餘個攤位近千坪慘焚毀

60年歷史老字號的桃園南門市場昨夜9時餘突遭祝融肆虐，在強勁風勢助長下，火勢猛烈蔓延，迅速吞噬內部百餘個攤位，消防局據報...

抓到了！南方澳進安宮珊瑚媽遇劫 警方12小時破案

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元的聖物被偷走，廟...

影／三重機車高速衝撞違規迴轉 騎士用臉撞車乘客凌空噴飛

新北市三重區正義北路昨天有1輛轎車原本停在路邊，突然加速直接跨越2車道違規迴轉，左後方機車閃避不及高速撞上造成2人受傷，...

影／高雄情侶吵架演變驚險警對峙 男警撲上制伏持刀男

近日網傳1名男子持刀與警方對峙的影片，高雄警方今天表示，發生時間在8月下旬，洪姓男子與同居女友發生爭執，朋友報警後，他卻...

漁工手指遭魚鉤刺傷血不止 浪高3至4公尺...台南海巡急馳外海救援

海巡署艦隊分署第四海巡隊昨下午獲報，稱高雄興達港西方約10浬處海域，屏東琉球籍日月興3號漁船印尼籍漁工手指作業時受傷，請...

台南柳營高鐵橋下道路 凌晨驚見情侶檔陳屍車內

台南柳營高鐵橋下今凌晨3點多有一男一女被發現陳屍在車內，兩人為情侶關係，分別為20多歲，消防局獲報派員到場破窗後，疑似一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。