聽新聞
0:00 / 0:00
60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商
桃園市知名且歷史逾一甲子的南門市場昨深夜大火，消防局出動多名消防搶救滅火，市場雖無人員受傷，但市場大面積幾乎燒毀，上百攤商生計受損欲哭無淚。市長張善政今早到市場了解現況，強調今天9時已請經發局與區公所召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案。
張善政今天凌晨也在臉書發文，表示因應南門市場大火，市府全力應變，由於現場火勢一度猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒。自己也在接獲通報後，隨即指示消防局強化救援，同步啟動跨局處應變機制，由警察、環保、經發等單位掌握現場安全與後續復原狀況，並特別叮嚀所有人員注意自身安全。
現場經過數小時搶救，約於昨深夜11時50分控制火勢，初步研判，市場約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。他要求經發局與區公所等單位明早召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案，將於早上9時在市府開會討論。
「南門市場陪伴許多桃園人長大，如今被火焰吞噬，令人相當不捨。」張善政說，待現場安全無虞後，我們會盡速釐清受損情況，全力協助攤商度過難關。
張善政今天早上也到南門市場了解最新情形，現場還有一小部分攤商與外攤在營運，但多數攤商受火災祝融影響，付之一炬。張善政說，內攤49攤，加上外攤共有數百攤，此次火災範圍受到影響超過一半，將近三分之二面積。
張善政說，市府針對受影響的攤商也提出補救，包含停收租金，並討論協助到其他市場安置營運，他也提到，南門市場先前有過消防安檢，但外攤會有從市場內拉電線的情形，後續將持續釐清並協助攤商安置，並討論安置方案等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言