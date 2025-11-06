快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

桃園南門市場大火災情慘…逾50攤商燒精光 攤商盼有中繼點恢復生計

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市南門市場昨深夜大火燒毀908坪，市場自治會委員、也是受災攤商的李先生透露，受影響範圍包括市場公有範圍內30餘攤及周邊，合計至少50個攤位多數燒光，根據目擊者描述，研判恐是靠文化街架設在攤商間的電線走火，希望市府能提供中繼點，讓他們恢復生計。

販售牛肉的肉商李先生表示，由於南門市場有60年歷史屬於老市場，屋頂結構原本是木造的，之後雖有改良並在上方鋪設鐵皮，但在這次火災中，原先木造結構全部燒掉並垮掉，導致上方鐵皮連同附著在木架上的輕鋼架天花板整個塌陷，現場留有灌救汙水。

他提及自己攤位的財物損失，主要是一些肉品加工機具、冷凍設備等硬體的生財器具，雖然很心疼昨天才進了不少高檔的牛小排如今全烤焦了，但他認為錢再賺就有，目前還是希望能盡快恢復營生，畢竟還是有日常生活的開銷，無法營業會造成蠻大的壓力。

至於南門市場其他攤商是否繼續營業，交由攤商們各自決定，由餘大家都是交租金，若未受斷水斷電影響的便可繼續營業，像他們在公有範圍內全毀的攤商就真的沒辦法。

桃園南門市場自治會委員、同時也是受災攤商的李先生，希望能盡快恢復營業。記者陳恩惠／翻攝
桃園南門市場自治會委員、同時也是受災攤商的李先生，希望能盡快恢復營業。記者陳恩惠／翻攝

攤商 天花板 火災

延伸閱讀

影／桃園南門市場深夜惡火肆虐近6小時 百餘個攤位近千坪慘焚毀

桃園南門市場深夜陷火海 攤位紛遭烈焰吞噬 八旬老翁驚險逃生

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

影／桃園市區南門市場深夜大火 傷亡與受困人數確認中

相關新聞

影／桃園南門市場深夜惡火肆虐近6小時 百餘個攤位近千坪慘焚毀

60年歷史老字號的桃園南門市場昨夜9時餘突遭祝融肆虐，在強勁風勢助長下，火勢猛烈蔓延，迅速吞噬內部百餘個攤位，消防局據報...

抓到了！南方澳進安宮珊瑚媽遇劫 警方12小時破案

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元的聖物被偷走，廟...

影／三重機車高速衝撞違規迴轉 騎士用臉撞車乘客凌空噴飛

新北市三重區正義北路昨天有1輛轎車原本停在路邊，突然加速直接跨越2車道違規迴轉，左後方機車閃避不及高速撞上造成2人受傷，...

影／高雄情侶吵架演變驚險警對峙 男警撲上制伏持刀男

近日網傳1名男子持刀與警方對峙的影片，高雄警方今天表示，發生時間在8月下旬，洪姓男子與同居女友發生爭執，朋友報警後，他卻...

漁工手指遭魚鉤刺傷血不止 浪高3至4公尺...台南海巡急馳外海救援

海巡署艦隊分署第四海巡隊昨下午獲報，稱高雄興達港西方約10浬處海域，屏東琉球籍日月興3號漁船印尼籍漁工手指作業時受傷，請...

台南柳營高鐵橋下道路 凌晨驚見情侶檔陳屍車內

台南柳營高鐵橋下今凌晨3點多有一男一女被發現陳屍在車內，兩人為情侶關係，分別為20多歲，消防局獲報派員到場破窗後，疑似一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。