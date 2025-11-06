桃園南門市場大火災情慘…逾50攤商燒精光 攤商盼有中繼點恢復生計

桃園市南門市場昨深夜大火燒毀908坪，市場自治會委員、也是受災攤商的李先生透露，受影響範圍包括市場公有範圍內30餘攤及周邊，合計至少50個攤位多數燒光，根據目擊者描述，研判恐是靠文化街架設在攤商間的電線走火，希望市府能提供中繼點，讓他們恢復生計。

販售牛肉的肉商李先生表示，由於南門市場有60年歷史屬於老市場，屋頂結構原本是木造的，之後雖有改良並在上方鋪設鐵皮，但在這次火災中，原先木造結構全部燒掉並垮掉，導致上方鐵皮連同附著在木架上的輕鋼架天花板整個塌陷，現場留有灌救汙水。

他提及自己攤位的財物損失，主要是一些肉品加工機具、冷凍設備等硬體的生財器具，雖然很心疼昨天才進了不少高檔的牛小排如今全烤焦了，但他認為錢再賺就有，目前還是希望能盡快恢復營生，畢竟還是有日常生活的開銷，無法營業會造成蠻大的壓力。