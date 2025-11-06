影／桃園南門市場深夜惡火肆虐近6小時 百餘個攤位近千坪慘焚毀

60年歷史老字號的桃園南門市場昨夜9時餘突遭祝融肆虐，在強勁風勢助長下，火勢猛烈蔓延，迅速吞噬內部百餘個攤位，消防局據報出動上百人搶救，10餘分鐘內順利引導八旬劉翁逃生，所幸毫髮無傷，直到今晨3時餘火勢完全撲滅，燒毀面積908坪，損失待估。

119勤指中心昨晚9時36分據報，位於桃園區文化街65號對面，也就是南門市場攤販區發生火警，立刻派出第一救災救護大隊三民分隊人車在6分鐘內趕抵，到場發現是地上一層鐵皮結構的市場攤位區已全面陷入烈焰中，不時傳出爆炸聲響，火勢向旁延燒附近建築物，現場除了碳化臭味外，還瀰漫瓦斯味。

消防局加派包括中壢、八德、大園、埔心、平鎮、竹圍、龜山等20餘個分隊及第一、二搜救救助分隊各式消防車47輛，107名消防人員及42名義消人員，陸續前往灌救，火勢初步在晚間11時50分獲得控制，現場仍持續灌救中，今晨1時20分撲滅，然後殘火處理至3時47分，燃燒面積3000平方公尺、損失有待調查。