獨／抓到了！南方澳進安宮珊瑚媽遇劫 警方12小時破案

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元的聖物被偷走，廟方發現後緊急報案，蘇澳警分局歷經12小時破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，廟方也感謝警方努力不懈。

據了解，2名30多歲男子是朋友關係，主嫌是宜蘭縣人、把風者是新北市新莊人。警方昨日下午4時30分在台北抓到主嫌、晚間7時許在台中抓到另一人，經向廟方確認，失竊珠寶全數追回。

蘇澳警方昨日凌晨1時許接獲保全公司報案，南方澳進安宮保全系統觸動發出警報，派員初步勘查無異狀；凌晨4時許，廟方人員開廟門欲上香時，才發現媽祖神像所佩戴的金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊。

原來竊賊從南方澳進安宮後方往江夏路的斜坡馬路，跳入廟方鄰路的遮雨棚，翻圍牆到3樓外走廊，不知用何物撬開木製的空氣窗，再「從天而降」，爬進2樓內殿的神尊區。

南方澳進安宮監視器拍到，竊賊昨日凌晨18分探出頭，開始一路偷，最後走出內殿時，觸發紅外線感應器的保全警報，凌晨40分從後門逃逸。警方經查，男子行竊後搭乘出租車自南方澳逃逸，沿北宜公路往北竄逃，專案小組全力追緝。

昨日竊案發生後，廟方盤點失竊聖物，包含開基媽祖市價預估100多萬元的珊瑚串珠，寶石珊瑚媽祖五鳳冠帽上2顆預估各120克拉的珊瑚珠、2串桃紅寶石珊瑚串珠、每串12兩共2串的鱉頭金鎖，背側10串紅珊瑚串珠，以及披肩下2串含有約8兩黃金鎖片的「四時如意」珊瑚串珠等。