桃園南門市場深夜陷火海 攤位紛遭烈焰吞噬 八旬老翁驚險逃生

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區文化街的南門市場攤販區昨晚9時35分驚傳火警，由於東北風平均風力達6級以上，火勢順著風勢不斷擴散，讓鐵皮結構建物瞬間陷入火海並延燒鄰近建築物，1名83歲劉姓老翁由救難人員引導逃出幸未受傷，火勢初步已獲控制，仍灌救中，起火原因待釐清。

119勤指中心昨晚9時35分據報，位於桃園區文化街65號對面，也就是南門市場攤販區發生火警，立刻派出第一救災救護大隊三民分隊人車在6分鐘內趕抵，到場發現是地上一層鐵皮結構的市場攤位區已全面陷入烈焰中，還不時傳出爆炸聲響，並向旁延燒附近建築物。

晚間9時51分現場傳出好消息，有名83歲劉姓老翁經由救難人員的引導下，由火場內帶出，檢傷發現老翁並未受傷因此也未送醫。

消防局加派包括中壢、八德、大園、埔心、平鎮、竹圍、龜山等20個分隊及第一、二搜救救助分隊39輛消防車、3輛救護車共91名救難救護人員前往灌救，火勢初步在晚間11時餘已獲得控制，現場仍持續灌救中，至於燃燒面積、財務損失及起火原因仍待進一步釐清。

桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供
桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供
桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供
桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供
桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供
桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供
桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供
桃園市桃園區文化街的南門市場深夜發生火警，消防局仍在搶救中。圖／民眾提供

桃園

延伸閱讀

台中社宅長者少 桃園拚全齡友善

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

影／桃園市區南門市場深夜大火 傷亡與受困人數確認中

桃園綠營布局受矚目 地方人士：何志偉行程滿檔、王義川鮮少現身

相關新聞

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

桃園市桃園區文化街南門市場今晚9時35分驚傳火警，消防局立即派遣第一大隊桃園分隊前往搶救。由於火勢猛烈，一度升高為二級警...

影／桃園市區南門市場深夜大火 傷亡與受困人數確認中

桃園市桃園區文化街南門市場今晚（5日）21時35分傳出火警，現場為單層鐵皮結構建築物，火勢猛烈一度升高為二級警戒。桃園消...

桃園南門市場深夜陷火海 攤位紛遭烈焰吞噬 八旬老翁驚險逃生

桃園市桃園區文化街的南門市場攤販區昨晚9時35分驚傳火警，由於東北風平均風力達6級以上，火勢順著風勢不斷擴散，讓鐵皮結構...

台北市幼兒園爆虐童 蔣萬安下令校長送懲處

北市某校幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，議員爆料，校方還讓加害的教保員繼續與被害人隨車11天，違反兒少保護機...

「寶石珊瑚媽祖」遭洗劫！南天宮「金媽祖」近8億 加裝紅外線戒備

宜蘭南方澳進安宮與南天宮同為當地信仰中心，都曾擔綱宜蘭縣年度宗教節慶盛事「蘭陽媽祖文化節」的主祀宮廟。南方澳媽祖身價不凡...

中橫公路傳意外！裝載機不慎翻落100公尺深山谷 21歲工人無生命跡象

台8線中橫公路169.7公里處今天下午發生意外，一輛裝載機疑似擦撞到山壁，翻落百餘公尺深山谷後起火，花蓮縣消防局獲報後出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。