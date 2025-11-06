桃園南門市場深夜陷火海 攤位紛遭烈焰吞噬 八旬老翁驚險逃生
桃園市桃園區文化街的南門市場攤販區昨晚9時35分驚傳火警，由於東北風平均風力達6級以上，火勢順著風勢不斷擴散，讓鐵皮結構建物瞬間陷入火海並延燒鄰近建築物，1名83歲劉姓老翁由救難人員引導逃出幸未受傷，火勢初步已獲控制，仍灌救中，起火原因待釐清。
119勤指中心昨晚9時35分據報，位於桃園區文化街65號對面，也就是南門市場攤販區發生火警，立刻派出第一救災救護大隊三民分隊人車在6分鐘內趕抵，到場發現是地上一層鐵皮結構的市場攤位區已全面陷入烈焰中，還不時傳出爆炸聲響，並向旁延燒附近建築物。
晚間9時51分現場傳出好消息，有名83歲劉姓老翁經由救難人員的引導下，由火場內帶出，檢傷發現老翁並未受傷因此也未送醫。
消防局加派包括中壢、八德、大園、埔心、平鎮、竹圍、龜山等20個分隊及第一、二搜救救助分隊39輛消防車、3輛救護車共91名救難救護人員前往灌救，火勢初步在晚間11時餘已獲得控制，現場仍持續灌救中，至於燃燒面積、財務損失及起火原因仍待進一步釐清。
