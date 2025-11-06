聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭南方澳寶石珊瑚媽祖遇劫 警籲地方廟字3層面防盜

聯合報／ 記者陳宏睿林保光袁志豪／連線報導

竊賊潛入南方澳進安宮內殿，竊走媽祖聖尊上的多項珍貴物品，約三小時後廟方才發現。圖／讀者提供
竊賊潛入南方澳進安宮內殿，竊走媽祖聖尊上的多項珍貴物品，約三小時後廟方才發現。圖／讀者提供
宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」身上要價不菲的頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭竊。資深刑警說，黃金、珊瑚等贓物若經「洗白」，再追回有難度，提醒地方廟宇可從硬體防護、科技監控升級、管理制度改善等三大面向著手防竊。

台中市刑大肅竊組指出，黃金遭竊後流入贓物市場常走多層管道，包括銀樓、金飾加工業、典當、骨董行、收藏商、境外轉賣（含暗網與社交平台小圈子）。若經洗白，買家多為匿名或第三國轉手，欲有效追回需仰賴快速通報、海關與執法跨境協作、完整交易紀錄、科學鑑定同位素與微痕，與國際黑名單交換，可能證據不足或合法化手段而受阻。

台中市警局犯防科建議，廟宇可加強門窗防護，如使用防撬鎖、防盜門、鐵窗或強化玻璃，廟內功德箱採用厚鋼板、隱藏鎖孔，並固定於地面或牆面，設震動或警報器。另應強化夜間照明，要有可鎖門或設簡易閘門，廟內貴重物品可放在上鎖展示櫃，神像也要加裝固定座。科技監控部分，可安裝高解析紅外線攝影機，畫面留存至少卅天以上，搭配連結手機遠端監看及雲端備份。

至於管理，建議香油錢每日固定時間由兩人以上共同清點，記錄簽章，避免夜間留大量現金，盡速存入銀行，志工、委員、工作人員應有識別證，定期安全教育與巡邏制度。並建議投保竊盜險、文物保險等。

南二都去年至今發生廿七起寺廟竊案，台南寺廟多，警方提醒除門窗加裝防盜鎖與鐵窗，偏殿、供奉室可加裝鐵門或欄杆，貴重金身、金牌可以透明防護罩封裝，加裝監錄系統、感應照明與警示器，並申請列入加強巡邏重點對象，建立警民聯防機制。

宜蘭 南方澳 媽祖 銀樓 海關 雲端

延伸閱讀

預謀犯案？南方澳珊瑚媽祖千萬珠寶遭竊 1人把風、1人行竊後北逃

南方澳媽祖被洗劫3000萬 警教地方廟宇「三大招」可防宵小

南方澳寶石珊瑚媽祖被洗劫「聖物」 警：贓物洗白後恐難追回

南方澳媽祖神像被盜3000萬金鍊珊瑚 資深警：避過風頭銷贓不難

相關新聞

獨／抓到了！南方澳進安宮珊瑚媽遇劫 警方12小時破案

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元的聖物被偷走，廟...

宜蘭南方澳寶石珊瑚媽祖遇劫 警籲地方廟字3層面防盜

宜蘭縣南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」身上要價不菲的頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭竊。資深刑警說，黃金、珊瑚等贓物若經「洗白...

桃園南門市場深夜陷火海 攤位紛遭烈焰吞噬 八旬老翁驚險逃生

桃園市桃園區文化街的南門市場攤販區昨晚9時35分驚傳火警，由於東北風平均風力達6級以上，火勢順著風勢不斷擴散，讓鐵皮結構...

原民警察後繼無人 恐發生警力世代斷層

警政署最新統計，全國員警僅8.54%具原住民身分，9縣市比率低於全國平均，苗栗縣最低僅3.45%，新竹縣6.98%也在後...

建議開原民警察專班 民代：熟悉部落生態，鼓勵回鄉服務

原鄉部落的原民員警愈來愈稀少，部落族人多認為，原民警員對部落生態較熟悉，若有事也傾向找擔任警察的族人求助。立委伍麗華說，...

全台唯一的寶石珊瑚媽祖 商人受媽祖託夢捐贈

媽祖是兩岸討海人的信仰寄託，宜蘭南方澳進安宮就是其中之一，供奉神祇為歷史超過二百年的黑面媽祖，還有全台唯一的寶石珊瑚媽祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。