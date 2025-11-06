全台唯一的寶石珊瑚媽祖 商人受媽祖託夢捐贈

宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，損失逾兩千萬元。記者林佳彣／攝影 媽祖是兩岸討海人的信仰寄託，宜蘭南方澳進安宮就是其中之一，供奉神祇為歷史超過二百年的黑面媽祖，還有全台唯一的寶石珊瑚媽祖。廟方說，不只信徒虔誠參拜，日本、泰國、美國、加拿大和大陸等遊客，都會專程朝聖。

進安宮位在南方澳第三漁港，船隻停泊數量不少，漁民常去祈求漁獲豐收。台北一名珊瑚商人二○○六年受黑面媽祖託夢，要捐贈一座珊瑚媽祖，走遍全台不少廟宇，來到南方澳進安宮時，發現場景與夢境相同，找了師傅費時二年多才完工。

寶石珊瑚媽祖神尊總重六百公斤，高度四尺八寸，臉和手由一塊五十多斤的桃紅珊瑚雕刻，再結合黃金、寶石珊瑚等打造而成，雕工精細、價值不菲。

廟方說，珊瑚取材不易，光這塊巨型桃紅珊瑚價格近十年就飆漲五倍。服務超過卅年的廟方人員提到，珊瑚顏色愈深愈貴，為避免其因高溫裂開，投射燈不能靠得太近，以免造成損傷。

黑面媽祖起源於十九世紀初一艘唐山帆船來台避颱風，船員將祂請到陸上石洞祭拜，準備離開之際，居民祈求媽祖留下，與船長僵持，在擲筊請示後，媽祖決定留下。接著應十大建設蘇澳港的興建，村民一九七五年遷移南方澳，媽祖跟著搬家，供奉在民宅多年。

後來媽祖指示要在港邊重建廟宇，礙於當時港區屬國有地，眾多地方人士向中央爭取，一九八三年獲撥二○○坪土地，一九八八年新廟落成。隔年南方澳漁民駕船請回大陸湄洲的天上聖母父、母回廟裡供奉，安座在媽祖神像兩側。