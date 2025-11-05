桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市桃園區文化街南門市場今晚9時35分驚傳火警，消防局立即派遣第一大隊桃園分隊前往搶救。由於火勢猛烈，一度升高為二級警戒，桃園區各地民眾稍早都聞到惡臭，影響範圍廣泛。

火警發生後，許多民眾紛紛在社群反映聞到燒焦味，範圍廣及武陵高中、中平路、愛買到桃園醫院附近，有人在家中就聽到消防車聲響，消防單位也增派多個分隊前往支援。

桃園市政府表示，目前空汙可能受影響區域包括桃園區玉山里、泰山里、龍山里、龍祥里、龍壽里、龍鳳里、中泰里、中德里、南門里、中平里、中山里、中路里、中聖里、中信里、中正里、文明里、南華里、西門里、光興里、長美里、西湖里、文昌里、文化里。

中壢區篤行里、仁德里、忠義里、復華里、中原里、福德里、內壢里、普強里、華愛里、仁愛里、普慶里、普仁里、普忠里。八德區白鷺里、茄苳里、茄明里、永豐里，提醒下風處區域民眾應緊閉門窗、配戴口罩，如需外出請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

消防局稍早晚間9時41分已到達現場，動員消防人員79名、消防車35輛、救護車2輛搶救。傷亡及受困人數仍在確認中。目前火警原因仍在調查中，詳細損失情況有待進一步統計。

位於桃園市區著名的南門市場今晚發生火警，消防局派出大批人車搶救中。記者陳恩惠／翻攝

桃園 口罩

