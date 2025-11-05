快訊

「寶石珊瑚媽祖」遭洗劫！南天宮「金媽祖」近8億 加裝紅外線戒備

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳進安宮與南天宮同為當地信仰中心，都曾擔綱宜蘭縣年度宗教節慶盛事「蘭陽媽祖文化節」的主祀宮廟。南方澳媽祖身價不凡，不只進安宮的寶石珊瑚媽祖，南天宮的金媽祖、玉媽祖也是遠近馳名，兩宮廟年年香火鼎盛，仍躲不過宵小覬覦行竊。

南天宮管委會南天宮管委會祭典組長陳如松今年64歲，10歲就會到廟裡擦媽祖神桌。他憶及80年代，南天宮請來正港湄洲媽祖，宮廟香火就此興旺，後來進安宮也前往湄洲島，迎回媽祖的父母親。

地方耆老說，南天宮和進安宮早年會有競爭，隨著時代更迭，兩間宮廟目前和平共處，也沒有對立。當地民眾認為，對虔誠的信徒、依媽祖身為神的高度而言，「媽祖就是媽祖，沒有互別苗頭的問題」，這都是人們自己在玩的把戲。

南天宮1樓祀奉湄洲媽祖、2樓玉媽祖、3樓金媽祖。廟方指出，1995年以純金打造5.8尺高的金媽祖，重達203.8公斤，以目前金價每兩15萬元計算，5300兩的金媽祖價值近8億元。

廟方表示，後來媽祖托夢要添置一尊玉媽祖，呼應「金玉滿堂」，廟方經請示媽祖，在花蓮尋得一顆從加拿大進口到花蓮的20噸玉原石，經打造成4600公斤的玉媽祖，硬度7.2，如今已無法估算價值。

廟方提及，10年前曾有小偷躲進櫃子，趁關廟門時，爬出來偷走數萬元香油錢，隔天廟門開後再佯裝成信徒離去。平時都會有信徒送來金牌、金飾等，廟方通常掛一天就會放進保險箱；此外，廟裡都有紅外線感應器等保全系統防範，經今日進安宮竊案後，也請保全加強巡邏、多安裝幾個紅外線感應器。

桃園中壢林小姐今與宗親會來宜蘭出遊，她說，南方澳南天宮的金媽祖威名遠播、很是莊嚴，自己每年都會來，得知南方澳進安宮遇竊，直呼「現在黃金很貴。」

宜蘭南方澳南天宮2樓供奉4600公斤的玉媽祖。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳南天宮2樓供奉4600公斤的玉媽祖。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳南天宮以純金打造5.8尺高的金媽祖，重達203.8公斤，以目前金價每兩15萬元計算，5300兩的金媽祖價值近8億元。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳南天宮以純金打造5.8尺高的金媽祖，重達203.8公斤，以目前金價每兩15萬元計算，5300兩的金媽祖價值近8億元。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳南天宮是當地信仰中心，1樓祀奉湄洲媽祖、2樓玉媽祖、3樓金媽祖，香火鼎盛。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳南天宮是當地信仰中心，1樓祀奉湄洲媽祖、2樓玉媽祖、3樓金媽祖，香火鼎盛。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮今日發生竊案，寶石珊瑚媽祖聖尊上多項珠寶被竊賊偷走。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮今日發生竊案，寶石珊瑚媽祖聖尊上多項珠寶被竊賊偷走。記者林佳彣／攝影

媽祖 南天宮 南方澳 宜蘭

