中橫公路傳意外！裝載機不慎翻落100公尺深山谷 21歲工人無生命跡象

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台8線中橫公路169.7公里處今天下午發生意外，一輛裝載機疑似擦撞到山壁，翻落百餘公尺深山谷後起火，花蓮縣消防局獲報後出動救災車輛前往救援，消防人員垂降到山谷後，發現21歲林姓工人已沒有生命跡象，詳細意外原因尚待警方進一步調查。

新城警分局指出，今天下午2時50分左右，林姓男子駕駛裝載機，沿台8線東往西行駛，要前往台8線147公里的工地，沒想到行駛至台8線169.7公里處時，不慎擦撞右側山壁後再衝撞擦撞對向護欄，連人帶車摔落溪谷底下約100公尺處。

警方到場時，該裝載機已起火燃燒，消防隊下午3時35分垂降至溪谷，初步查看發現林男已無生命跡象，並於下午4時25分順利吊掛至路面，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

台8線中橫公路169.7公里處今天下午發生意外，一輛裝載機疑似擦撞到山壁，翻落百餘公尺深山谷後起火，車上21歲林姓工人已沒有生命跡象。圖／警方提供
中橫公路 工人

