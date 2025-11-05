預謀犯案？南方澳珊瑚媽祖千萬珠寶遭竊 1人把風、1人行竊後北逃

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳進安宮今凌晨發生竊案，至少兩名男子犯案，一人把風、一人入內行竊，廟方盤點6項珠寶失竊，損失超過2000萬元。據悉，竊賊洗劫後，開租賃車一路北上逃往外縣市，警方全力追緝中。

南方澳進安宮是當地重要的信仰中心，主祀天上聖母媽祖，尤以「寶石珊瑚媽祖」最為知名。進安宮創建於日治時期，歷史悠久，見證南方澳漁業發展與地方繁榮；廟宇建築融合閩南與日式風格，富含地方特色與藝術價值。今年擔任宜蘭縣年度宗教節慶盛事「蘭陽媽祖文化節」的主祀宮廟。

南方澳進安宮副主委林金水、副總幹事曾太山還原當時行竊路徑，小偷從南方澳進安宮後方往江夏路的斜坡馬路，跳入廟方鄰路的遮雨棚，翻圍牆到3樓外走廊，不知用何物撬開木製的空氣窗，再「從天而降」，爬進2樓內殿的神尊區。

竊賊先是將開基媽祖等神尊們移位，挪出行走空間，先是偷走開基媽祖市價預估100多萬元的珊瑚串珠，再竊走寶石珊瑚媽祖五鳳冠帽上2顆預估各120克拉的珊瑚珠、2串桃紅寶石珊瑚串珠、每串12兩共2串的鱉頭金鎖，背側10串紅珊瑚串珠，以及披肩下2串含有約8兩黃金鎖片的「四時如意」珊瑚串珠，一共6項珠寶。

南方澳進安宮總幹事賴桂美說，監視器拍到竊賊凌晨18分探出頭後，開始一路偷，原本偷走開基媽祖的金鎖因掉落而未帶走，最後走出內殿，觸發紅外線感應器的保全警報，凌晨40分從後門倉皇逃逸。內殿並無設置紅外線感應器，今已請保全公司來加強防範。

林金水說，竊賊對珊瑚特別有興趣，但後續變賣贓物應該很困難。曾太山指出，先前也曾有神尊的金牌、香油錢被偷過，金額1、20萬元，此次竊案損失共超過2000萬元，他坦言修復沒那麼簡單，因為要找到同顏色、同質地的材料比較困難，經費可透過募捐，相對容易。

有信徒認為，珊瑚媽祖的黃金項鍊跟珊瑚配飾都是信徒們還願祈福、感謝媽祖保佑的象徵，如此誠心卻被小偷竊走，「對媽祖信徒而言，這是絕對不允許的行為」，喊話警方將小偷繩之以法，也盼廟方強化保全，杜絕媽祖日後再遭洗劫的風險。

人在日本館山出訪的李明哲鎮長，獲悉消息感到非常震驚，竊賊刻意挑選凌晨蒙面下手，可能預謀觀察非常長的時間。進安宮是蘇澳最主要的信仰中心之一，珊瑚媽祖身上的配飾，代表著信眾們的誠心，舉頭三呎有神明，相信竊賊很快會落網。

蘇澳警分局表示，凌晨1時許接獲保全公司報案，南方澳進安宮保全系統觸動發出警報，經派員初步勘查無異狀；凌晨4時許，廟方人員開廟門欲上香時，才發現媽祖神像所佩戴的金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊。目前已成立專案小組偵辦並鎖定涉案犯嫌，全力追緝到案。

南方澳進安宮副主委林金水還原今凌晨竊案，小偷來到3樓外走廊，以不明方式破壞木製空氣窗後，再爬進2樓內殿行竊。記者林佳彣／攝影
南方澳進安宮副主委林金水還原今凌晨竊案，小偷來到3樓外走廊，以不明方式破壞木製空氣窗後，再爬進2樓內殿行竊。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮今凌晨發生竊案，廟方盤點6項珠寶失竊，損失超過2000萬元。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮今凌晨發生竊案，廟方盤點6項珠寶失竊，損失超過2000萬元。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮供奉寶石珊瑚媽祖，今凌晨被小偷竊走五鳳冠帽上2顆各120克拉的珊瑚珠等珠寶。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮供奉寶石珊瑚媽祖，今凌晨被小偷竊走五鳳冠帽上2顆各120克拉的珊瑚珠等珠寶。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮的寶石珊瑚媽祖遭到小偷洗劫，聖尊上五鳳冠帽的珊瑚珠、桃紅寶石珊瑚串珠、鱉頭金鎖及披肩下的「四時如意」珊瑚串珠都被偷走。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮的寶石珊瑚媽祖遭到小偷洗劫，聖尊上五鳳冠帽的珊瑚珠、桃紅寶石珊瑚串珠、鱉頭金鎖及披肩下的「四時如意」珊瑚串珠都被偷走。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮竊案，犯嫌從3樓空氣窗進入，再爬進2樓內殿的神尊區。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮竊案，犯嫌從3樓空氣窗進入，再爬進2樓內殿的神尊區。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮今凌晨發生竊案，小偷從建物後方往江夏路的斜坡馬路，跳入南方澳進安宮鄰路的遮雨棚，翻圍牆到3樓外走廊，再破窗「從天而降」，爬進2樓內殿的神尊區。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮今凌晨發生竊案，小偷從建物後方往江夏路的斜坡馬路，跳入南方澳進安宮鄰路的遮雨棚，翻圍牆到3樓外走廊，再破窗「從天而降」，爬進2樓內殿的神尊區。記者林佳彣／攝影

宜蘭 南方澳 珊瑚 媽祖 偷竊 神明

