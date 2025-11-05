快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅日前拆房子準備蓋新房，沒想到今天工人在挖地基時竟挖到白骨，警方獲報前往調查，發現是年代久遠、至少40年的白骨，外觀已經泛黃，因只有找到零星白骨，現持續挖掘中，希望能找到更多相關骨頭等證據，後續報請檢察官相驗。

警方指出，發現人為地主請來挖地基工程人員，在挖地基時發現疑似挖到人骨，立即通知地主，地主立即撥打110通知警方前往處理，全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

警方表示，屋主想要把2層樓舊房屋拆掉重建，卻在打地基時看到白骨，當地長輩透露，舊房子已有40年的時間，目測白骨埋在地底至少超過40年；過去沒發現可能是以前沒有打地基，直到現在白骨才重見天日。白骨深埋超過1.5公尺深，目前只發現腿骨、下顎等零星白骨。

警方將依照正常報驗程序，由法醫、檢察官進一步調查白骨，後續送法醫研究所調取DNA比對失蹤者，盼能找出死者身分，後續若公告沒有家屬認領，就會以無名白骨由鄉公所處理。

花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅準備蓋新房，沒想到今天工人在挖地基時竟挖到白骨，警方發現是至少40年的白骨，後續報請檢察官相驗。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅準備蓋新房，沒想到今天工人在挖地基時竟挖到白骨，警方發現是至少40年的白骨，後續報請檢察官相驗。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅準備蓋新房，沒想到今天工人在挖地基時竟挖到白骨，警方發現是至少40年的白骨，後續報請檢察官相驗。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅準備蓋新房，沒想到今天工人在挖地基時竟挖到白骨，警方發現是至少40年的白骨，後續報請檢察官相驗。圖／民眾提供

花蓮 吉安 房子 DNA

延伸閱讀

花蓮救災一戰成名 季連成接到電話前已想好藍圖

花蓮地震災後重建過渡期 組合屋可望12月入住

竹市東大路地層下陷！地下室工程惹禍 竹市府緊急安置19戶

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

相關新聞

預謀犯案？南方澳珊瑚媽祖千萬珠寶遭竊 1人把風、1人行竊後北逃

宜蘭南方澳進安宮今凌晨發生竊案，至少兩名男子犯案，一人把風、一人入內行竊，廟方盤點6項珠寶失竊，損失超過2000萬元。據...

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅日前拆房子準備蓋新房，沒想到今天工人在挖地基時竟挖到白骨，警方獲報前往調查，發現是年代久遠、至...

中橫公路傳意外！裝載機不慎翻落100公尺深山谷 21歲工人無生命跡象

台8線中橫公路169.7公里處今天下午發生意外，一輛裝載機疑似擦撞到山壁，翻落百餘公尺深山谷後起火，花蓮縣消防局獲報後出...

兩個月大女嬰送托第一天猝死…父母悲痛不追究 檢警相驗釐清死因

新北市樹林1名2個月大女嬰昨天第一天被送到保母家照顧，不料下午突然全身發紺無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治，警方詢後依過失...

新北鶯歌砂石車輾斃行人 死者身分待查

新北市鶯歌區鶯桃路與福德一路口，今天下午1時許發生一起砂石車輾斃行人的意外，肇事砂石車陳姓駕駛酒測值為零，死者身分則尚待...

影／桃警追1卡行李箱竊案 槓上開花又逮通緝犯

許姓男子昨晚駕車在桃園區裕和街等朋友，見女駕駛將1個行李箱放在車旁空地後駛離，竟趁機偷走，桃園警分局據報，調監視器鎖定車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。