初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅日前拆房子準備蓋新房，沒想到今天工人在挖地基時竟挖到白骨，警方獲報前往調查，發現是年代久遠、至少40年的白骨，外觀已經泛黃，因只有找到零星白骨，現持續挖掘中，希望能找到更多相關骨頭等證據，後續報請檢察官相驗。

警方指出，發現人為地主請來挖地基工程人員，在挖地基時發現疑似挖到人骨，立即通知地主，地主立即撥打110通知警方前往處理，全案依無主屍骨案報請檢察官相驗。

警方表示，屋主想要把2層樓舊房屋拆掉重建，卻在打地基時看到白骨，當地長輩透露，舊房子已有40年的時間，目測白骨埋在地底至少超過40年；過去沒發現可能是以前沒有打地基，直到現在白骨才重見天日。白骨深埋超過1.5公尺深，目前只發現腿骨、下顎等零星白骨。

警方將依照正常報驗程序，由法醫、檢察官進一步調查白骨，後續送法醫研究所調取DNA比對失蹤者，盼能找出死者身分，後續若公告沒有家屬認領，就會以無名白骨由鄉公所處理。