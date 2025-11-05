參加海巡慶祝活動曝好消息 卓榮泰：再過幾天可以吃到台灣豬肉

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
行政院長卓榮泰參加海巡節慶祝活動，透露再過幾天，民眾就可以吃到台灣豬肉。記者廖炳棋／攝影
行政院長卓榮泰參加海巡節慶祝活動，透露再過幾天，民眾就可以吃到台灣豬肉。記者廖炳棋／攝影

11月8日為海巡人員的「海巡節」，也是首度讓海巡人員放假，海巡署今天下午舉辦「118海巡節慶祝活動表揚典禮」；行政院卓榮泰院長出席致詞，卓揆透露，如果消息沒有出錯，再過幾天大家就可以吃到台灣豬肉了。

卓榮泰感謝海巡人員平時的辛勞，並藉由日前非洲豬瘟的出現，指出邊境管理的重要，尤其防範海上走私，更有賴海巡人員的防堵。

由於今年是海巡人員首度可以因為海巡節放假，卓榮泰建議海巡人員，調配假期可以安排在周間，他透露，如果他的消息沒錯，再過幾天，民眾就可以吃到台灣豬肉，他建議海巡人員安排假期在周間到國內旅遊，不但可以刺激國內旅遊市場，領一萬元，還可以吃台灣豬肉。

海巡署邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主，台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」，並由卓榮泰及王冠閎分別頒發「模範海巡人員」、「服務績優海巡志工」、「搜救英雄」獎狀，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

