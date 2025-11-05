兩個月大女嬰送托第一天猝死…父母悲痛不追究 檢警相驗釐清死因

快訊

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林1名2個月大女嬰昨天第一天被送到保母家照顧，不料下午突然全身發紺無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治，警方詢後依過失致死罪嫌將保母送辦。家屬表示身體狀況本就不好，對死因沒有疑慮。檢警今天下午將進行相驗以釐清確切死因。

據了解，擔任保母10多年的50歲廖姓婦人，領有合格證照，過往並無任何違規紀錄。因之前照顧女嬰的表姊時十分細心，獲得女嬰雙親信任因而委託她照料剛出生2個多月的女兒。

女嬰昨天上午8時許第一天被送到廖姓保母住處開始托育，廖婦上午11時許餵完奶後將女嬰抱至臥室休息。下午1時許查看時女嬰狀況正常，下午2時30分左右保母進入臥室準備讓女嬰繼續喝奶時，卻驚見女嬰全身發紺已無呼吸心跳，保母嚇得趕緊撥打119求救。

救護人員獲報趕抵，發現女嬰身上並無外傷但已無呼吸心跳，緊急進行CPR再將女嬰送至亞東醫院，但經急救後仍宣告不治。女嬰雙親接獲警方通知趕抵醫院時向警方表示，女嬰身體狀況原本就不好，對於女嬰突然死亡並無疑義。警詢後依過失致死罪嫌函送保母法辦。

檢察官今天下午2時許偕同法醫至亞東醫院相驗女嬰遺體，女嬰父母則早早進入往生室等待檢察官相驗，女嬰確切死因仍待相驗結果出爐。

檢察官與法醫步入亞東醫院往生室準備相驗。記者黃子騰／攝影
檢察官與法醫步入亞東醫院往生室準備相驗。記者黃子騰／攝影
新北地檢署檢察官偕同法醫至亞東醫院準備相驗女嬰遺體。記者黃子騰／攝影
新北地檢署檢察官偕同法醫至亞東醫院準備相驗女嬰遺體。記者黃子騰／攝影

