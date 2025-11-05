影／桃警追1卡行李箱竊案 槓上開花又逮通緝犯

許姓男子昨晚駕車在桃園區裕和街等朋友，見女駕駛將1個行李箱放在車旁空地後駛離，竟趁機偷走，桃園警分局據報，調監視器鎖定車號，半小時後在八德區攔下許男，查扣遭竊行李箱，清查同車余男身分竟是毒品通緝犯，當場將2人逮回。

桃園分局說，龍安派出所昨晚7時20分接獲女子報案，表示她為了貪圖方便，將裝有衣物及旅行購買的土特產的深色28吋行李箱，先放在裕和街工地旁圍籬旁，然後將車停妥後，再走回原處提回家，但等她停好車回來，才沒幾分鐘行李箱就不見了。

龍安所警員黃泓翔及楊盛宇立即依規定受理，並積極調閱周邊監視器，發現被害女子放完行李駛離停車的空檔，旁邊有輛轎車男駕駛，突然下車將行李箱塞進後座就離開，於是鎖定車號展開追緝，並於報案後半小時內，在八德區大福街將這輛車攔下，也找到行李箱。

警方調查，45歲許男駕車在該處等朋友時，看見女車主擺放行李箱，然後趁無人注意趕緊將行李箱偷走就離開；員警盤查同車35歲余姓友人身分時，發現余男正因毒品案遭通緝，立刻逮捕解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885