南方澳媽祖被洗劫3000萬 警教地方廟宇「三大招」可防宵小

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

宜蘭縣南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」今傳竊案，媽祖身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭歹徒偷走，廟方估計損失3000萬元；台中市警局犯罪預防科指出，地方廟宇可從硬體防護、科技監控升級、管理制度改善等三大面向著手。

台中市警局犯防科指出，地方廟宇在硬體防護上，可加強門窗防護，使用防撬鎖、防盜門、鐵窗或強化玻璃，廟內擺放的功德箱，應採用厚鋼板、隱藏鎖孔，固定於地面或牆面；廟宇也要強化照明，廟宇外圍、停車區、香客大廳等處，設置感應式照明、夜間自動開啟，增加可視性、減少死角。

台中市犯防科說，另外廟宇要保持圍牆完整、設置明確的進出動線，夜間要有可鎖門或設簡易閘門，廟內的文物、神像有貴重金鼠、珠寶，可放在上鎖展示櫃內，神像也要加裝固定座，防止遭竊搬動。

犯防科說，在科技監控升級部分，要安裝高解析紅外線攝影機，涵蓋主要出入口、功德箱、神壇與後方儲藏區，攝影機應避開死角，畫面留存至少30天以上，另外搭配連結手機遠端監看（含雲端備分）。

犯防科指出，功德箱或文物區可設震動或開啟警報器，夜間可開啟紅外線人體感應警報，重要空間（庫房、金庫）可加裝密碼鎖、指紋或刷卡門禁，若經費允許，可採用智慧廟宇系統（整合監控、照明、報警）。

犯防科建議，因廟宇多有蠟燭、金爐，可設煙霧警報器與自動滅火器（CO₂或乾粉型），電線定期檢查，避免過載。

犯防科提醒，除了硬體之外，軟體也很重要，所謂軟體即是廟宇的「管理與制度」，建議香油錢每日固定時間由2人以上共同清點，紀錄簽章，避免夜間留大量現金，應盡速存入銀行，志工、委員、工作人員應有識別證，定期安全教育與巡邏制度。

另外要設定緊急聯絡人與報警流程（含警察局聯繫窗口），留有消防與保全公司聯絡資訊，也建議投保「竊盜險」、「火災險」、「文物保險」。

南方澳進安宮供奉的寶石珊瑚媽祖，價值不斐。記者林佳彣／攝影
南方澳進安宮供奉的寶石珊瑚媽祖，價值不斐。記者林佳彣／攝影

