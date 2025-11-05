快訊

南方澳寶石珊瑚媽祖被洗劫「聖物」 警：贓物洗白後恐難追回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

宜蘭縣南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」，今傳竊案，媽祖身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭歹徒偷走，廟方估計損失3000萬元，資深刑警表示，黃金、珊瑚等贓物，通常會拿往外縣市或國外銷贓，銷贓不難；台中市刑大肅竊組說，黃金銷贓管道多，「洗白後再追回有難度」。

台中市刑大肅竊組表示，黃金遭竊盜後，流入贓物市場多常走多層管道，包括銀樓、金飾加工業、典當、古董行、收藏商、境外轉賣（含暗網與社交平台小圈子），不易再追回。

市刑大肅竊組說，如經洗白後，買家多為匿名或第三國轉手，欲有效追回需仰賴快速通報、海關與執法跨境協作、完整交易記錄、科學鑑定同位素/微痕，與國際黑名單交換，仍常因證據不足或合法化手段而受阻。

市刑大肅竊組指出，地方縣市政府除應加強宣導相關業者，不要收購來路不明的黃金贓證物，以免觸法外，仍需透過加強查察手段，請相關業者、賣家落實買賣程序合法化；另呼籲賣家注意也要找合法廠家買賣，保障權益避免被害受損。

一名竊賊今日凌晨潛入南方澳進安宮內殿，竊走「寶石珊瑚媽祖」聖尊上的多項珍貴聖物。圖／南方澳進安宮提供
一名竊賊今日凌晨潛入南方澳進安宮內殿，竊走「寶石珊瑚媽祖」聖尊上的多項珍貴聖物。圖／南方澳進安宮提供

