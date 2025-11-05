今年酒駕死亡交通事故3件4人 竹市警連續3日強力執法

新竹市竹光路上周日發生酒後駕車、行人違規釀2死悲劇，為有效落實車輛停讓行人及酒駕零容忍，保障用路者通行安全與權益，新竹市警察局今指出，自今日起至11月7日，規畫連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，希望杜絕酒駕。

警方表示，經分析，今年迄今酒後駕車A1類交通事故案件為3件4人，與去年同期2件2人比較，增加1件2人，反映部分駕駛人仍存僥倖心理、未能落實酒後不駕車的觀念。

另分析，今年A1類整體交通事故為18件23人，其中，行人死亡3人，與去年同期24件24人，行人死亡11人比較，減少6件1人（行人死亡減少8人），顯示防制行人事故具有成效，故此次大執法除了強力取締酒後駕車行為外，同時在行人穿越頻繁路口提高見警率，防制行人違規及車輛不暫停讓行人違規三者並重，確保車輛駕駛及行人雙方交通安全。

警方呼籲，用路人酒後切勿駕車，如有交通需求，可尋找代駕或搭乘大眾交通運輸工具或計程車，酒駕不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危，強調切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕，才不會因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

警方說，執法不是以開單為目的，而是為了讓「用路人」擁有更安全交通環境，期盼透過「員警重點執法」及「市民同時守法」合作下，讓竹市交通環境朝向更安全的方向邁進。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康