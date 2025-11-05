快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

今年酒駕死亡交通事故3件4人 竹市警連續3日強力執法

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市竹光路上周日發生酒後駕車、行人違規釀2死悲劇，為有效落實車輛停讓行人及酒駕零容忍，保障用路者通行安全與權益，新竹市警察局今指出，自今日起至11月7日，規畫連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，希望杜絕酒駕。

警方表示，經分析，今年迄今酒後駕車A1類交通事故案件為3件4人，與去年同期2件2人比較，增加1件2人，反映部分駕駛人仍存僥倖心理、未能落實酒後不駕車的觀念。

另分析，今年A1類整體交通事故為18件23人，其中，行人死亡3人，與去年同期24件24人，行人死亡11人比較，減少6件1人（行人死亡減少8人），顯示防制行人事故具有成效，故此次大執法除了強力取締酒後駕車行為外，同時在行人穿越頻繁路口提高見警率，防制行人違規及車輛不暫停讓行人違規三者並重，確保車輛駕駛及行人雙方交通安全。

警方呼籲，用路人酒後切勿駕車，如有交通需求，可尋找代駕或搭乘大眾交通運輸工具或計程車，酒駕不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危，強調切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕，才不會因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

警方說，執法不是以開單為目的，而是為了讓「用路人」擁有更安全交通環境，期盼透過「員警重點執法」及「市民同時守法」合作下，讓竹市交通環境朝向更安全的方向邁進。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市警察局今指出，自今日起至11月7日，規畫連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，希望杜絕酒駕。資料照/警方提供
新竹市警察局今指出，自今日起至11月7日，規畫連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，希望杜絕酒駕。資料照/警方提供
新竹市警察局今指出，自今日起至11月7日，規畫連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，希望杜絕酒駕。資料照/警方提供
新竹市警察局今指出，自今日起至11月7日，規畫連續3日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，希望杜絕酒駕。資料照/警方提供

行人 交通事故

延伸閱讀

竹市爺奶夯健身！長青學苑及高年級生俱樂部體適能課程熱門

竹市圖書館總館原址重建進度落後 市府：預定明年9月14日完工

難怪被討厭！「2025最爛名人TOP3」這2人並列冠軍　金秀賢崩壞、他賭博學不乖又酒駕

桃園龍潭警10月取締酒駕數較去年增1.5倍 三成屬二次酒駕慣犯

相關新聞

南方澳媽祖被洗劫3000萬 警教地方廟宇「三大招」可防宵小

宜蘭縣南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」今傳竊案，媽祖身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭歹徒偷走，廟方估計損失3...

陸軍269旅3名白目後備兵 教召竟闖入紮營國小校長室偷吃糖

隸屬陸軍機械化步兵269旅的許姓、邱姓和江姓3名後備軍人，今年7月參加漢光演習補實缺員動員教召，於同月11日下午進駐新北...

苗栗市公園7條35兩黃金誰放的？警：獨居老人忘了帶走

苗栗市貓裏山公園今天一早發現金條及現金，苗栗警方清查，確定5兩金塊7條，新台幣6萬、1萬多人民幣，初步懷疑是一名獨居老人...

影／桃警追1卡行李箱竊案 槓上開花又逮通緝犯

許姓男子昨晚駕車在桃園區裕和街等朋友，見女駕駛將1個行李箱放在車旁空地後駛離，竟趁機偷走，桃園警分局據報，調監視器鎖定車...

宜蘭東澳車站工人誤觸2.5萬伏特電壓 3度燒燙傷急送醫

宜蘭縣南澳鄉東澳車站今傳出工安意外，一名男子施工誤觸2萬5000伏特電壓，造成全身三度燒燙傷，意識清楚，消防人員獲報到場...

南方澳寶石珊瑚媽祖被洗劫「聖物」 警：贓物洗白後恐難追回

宜蘭縣南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」，今傳竊案，媽祖身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭歹徒偷走，廟方估計損失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。