苗栗市公園7條35兩黃金誰放的？警：獨居老人忘了帶走

苗栗市貓裏山公園今天一早發現金條及現金，苗栗警方清查確定為5兩金塊7條，新台幣6萬、1萬多人民幣，警方查出是67歲獨居疑似失智老人昨晚睡在公園忘了帶走，甚至警方聯絡到老人時，正搭高鐵要往南，卻搭乘北上列車，全案進一步處理中。

貓裏山公園忠烈祠前廣場平台旁花圃一棵梅樹下，一早出現大批的千元台幣、百元人民幣鈔票，情境相當詭異，許多早起運動民眾誤以為詐騙集團，苗栗市公所管理人員接獲通報，初步清點有13條5兩黃金條，及6萬9000多元新台幣、1萬200元人民幣，警方受理報案後，清點確認數量是7條5兩黃金，目前市價500多萬元，6塊是黃金貼膜被誤認。

苗栗市長余文忠肯定公所拾金不昧，認為是造成社會正面循環，希望價值不菲的黃金、現金，盡快物歸原主，苗栗警方受理報案，根據購買黃金的保證書，最後一筆是今年8月8日一名獨居老人所購買金條。