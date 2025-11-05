影／台南女清晨開車新光三越前撞分隔島翻車 一查酒測值超標

58歲陳姓女子今天清晨5時許開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆，陳女身體多處擦挫傷，酒測超過每公升0.25毫克；陳女送醫治療，目前尚未出院，警方將待製作筆錄後，依公共危險罪嫌移送偵辦。

台南市警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，陳姓女子今天清晨駕駛轎車沿西門路南往北方向行駛時，車輛突然偏移撞上中央分隔島後翻覆，車身四輪朝天；經查酒測值超標，將依公共危險罪送辦，呼籲用路人切勿心存僥倖酒後駕車，喝酒應指定駕駛或找代駕。