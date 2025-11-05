聽新聞
影／台南女清晨開車新光三越前撞分隔島翻車 一查酒測值超標
58歲陳姓女子今天清晨5時許開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆，陳女身體多處擦挫傷，酒測超過每公升0.25毫克；陳女送醫治療，目前尚未出院，警方將待製作筆錄後，依公共危險罪嫌移送偵辦。
台南市警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，陳姓女子今天清晨駕駛轎車沿西門路南往北方向行駛時，車輛突然偏移撞上中央分隔島後翻覆，車身四輪朝天；經查酒測值超標，將依公共危險罪送辦，呼籲用路人切勿心存僥倖酒後駕車，喝酒應指定駕駛或找代駕。
據了解，陳女尚未製作筆錄，從其穿著打扮研判，並非出門上班，疑似是飲酒到清晨，開車返家時疑似精神不濟或操作不慎翻車；車禍後陳女受困車內，經警消協助才脫困送醫，所幸僅手腳擦挫傷，意識清醒，並無生命危險。
