快訊

范姜彥豐36萬聘金、18萬投資全攤出！網紅揭粿粿婚後真相　預告今晚獨家內幕

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南女清晨開車新光三越前撞分隔島翻車 一查酒測值超標

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

58歲陳姓女子今天清晨5時許開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆，陳女身體多處擦挫傷，酒測超過每公升0.25毫克；陳女送醫治療，目前尚未出院，警方將待製作筆錄後，依公共危險罪嫌移送偵辦。

台南市警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，陳姓女子今天清晨駕駛轎車沿西門路南往北方向行駛時，車輛突然偏移撞上中央分隔島後翻覆，車身四輪朝天；經查酒測值超標，將依公共危險罪送辦，呼籲用路人切勿心存僥倖酒後駕車，喝酒應指定駕駛或找代駕。

據了解，陳女尚未製作筆錄，從其穿著打扮研判，並非出門上班，疑似是飲酒到清晨，開車返家時疑似精神不濟或操作不慎翻車；車禍後陳女受困車內，經警消協助才脫困送醫，所幸僅手腳擦挫傷，意識清醒，並無生命危險。

陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝
陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝
陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝
陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝
陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝
陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝
陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝
陳姓女子今天清晨5時許酒駕開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆。記者袁志豪／翻攝

台南 酒測

延伸閱讀

韓流潮勢登場 台中新光三越「韓國商品展」開展

無P真實照悲劇了！關曉彤「明顯變厚又變壯」5身材劣勢紅毯翻車　大骨架蔣欣都比她顯瘦

影／女酒測值0.87開特斯拉撞行人釀2死 車禍瞬間影片曝光

特斯拉撞上行人釀一死一重傷 女駕駛酒測值0.87

相關新聞

陸軍269旅3名白目後備兵 教召竟闖入紮營國小校長室偷吃糖

隸屬陸軍機械化步兵269旅的許姓、邱姓和江姓3名後備軍人，今年7月參加漢光演習補實缺員動員教召，於同月11日下午進駐新北...

影／全台唯一「寶石珊瑚媽祖」遭洗劫 南方澳進安宮估損失近3000萬

宜蘭縣南方澳進安宮有全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」，今傳出聖物遭竊，一名身穿黑衣的蒙面男子半夜潛入，把媽祖身上2顆120克拉...

獨／超詭！苗栗市貓裏山公園赫見13條共65兩黃金及現鈔 路人不敢撿

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，許多早起運動的民眾發現，還以為是假幣，苗栗警察分...

苗栗市貓裏山公園7條35兩黃金誰放的？警方懷疑是獨居老人

苗栗市貓裏山公園今天一早發現金條及現金，苗栗警方清查，確定5兩金塊7條，新台幣6萬、1萬多人民幣，初步懷疑是一名獨居老人...

南方澳媽祖神像被盜3000萬金鍊珊瑚 資深警：避過風頭銷贓不難

宜蘭縣南方澳進安宮今傳竊案，「寶石珊瑚媽祖」身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭歹徒偷走，廟方估計損失3000...

影／台南女清晨開車新光三越前撞分隔島翻車 一查酒測值超標

58歲陳姓女子今天清晨5時許開車行經台南市北區西門路南往北方向時，在新光三越小北門店前因車輛偏移撞擊分隔島後翻覆，陳女身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。