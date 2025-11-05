南方澳媽祖神像被盜3000萬金鍊珊瑚 資深警：避過風頭銷贓不難

宜蘭縣南方澳進安宮今傳竊案，「寶石珊瑚媽祖」身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭歹徒偷走，廟方估計損失3000萬元。資深刑警表示，黃金、珊瑚等贓物，通常會拿往外縣市或國外銷贓，銷贓不難，黃金只要找到配合的煉金師傅，重塑造型即可，珊瑚首飾也只要拆解變更造型，先藏放一陣子，「避避風頭」，之後再拿到外縣市或國外銷贓即可。

資深刑事小隊長表示，歹徒會行竊知名廟宇的貴重珠寶，通常都已經規畫好銷贓管道，談好價格，才會動手，不會像一般土地公廟的香油錢箱，可能是臨時起意，知名廟宇的貴重金屬、寶石會被偷，都是早有預謀，既然有預謀，就一定會先確定有銷贓管道，否則大廟神物被偷，一定是矚目案件，定會被警方鋪天蓋地搜查。

小隊長說，一般銷贓管道會到外縣市或國外，而且不會馬上拿出兜售，而是先由配合的煉金師傅，將寶石、黃金冶煉，變換造型，再將贓物存放一陣子，可能是半年、一年，等到風頭過去，再分批拿到外縣市或是國外銷贓。

小隊長表示，銷贓的贓物價格不一定會向民眾所想，「賤價賣出」，只要行動前跟收贓者談好價格，贓物的價格不一定會差，可能100萬元市價的贓物，可以用50萬元賣出，只要收贓者認為有利可圖，價格不會太差，不會像民眾所想，贓物會被賤價以打1折、0.5折的價格售出。

資深警官說，若廟方失竊的是黃金與珊瑚飾品，一般會是黃金飾品比較好銷贓，珊瑚比較困難一點，考慮到坊間對於黃金的接受度、流通度也比較高，竊賊通常會帶往外縣市的銀樓兜售，店家不一定會時刻關注新聞，雖然說店家一般都會要求有證書，但只要推託「長輩留下來的」，再加上可分批銷售，有些店家會認為「加減收一下」，即有可能成功銷贓。