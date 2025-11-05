陸軍269旅3名白目後備兵 教召竟闖入紮營國小校長室偷吃糖

隸屬陸軍機械化步兵269旅的許姓、邱姓和江姓3名後備軍人，今年7月參加漢光演習補實缺員動員教召，於同月11日下午進駐新北市林口區某國小，不料3人竟於傍晚間6時許侵入校長室翻找物品，發現室內監視器啟動後逃離現場，順手偷走桌上糖果盤中的糖果、餅乾，新北地檢署依加重竊盜罪嫌起訴3人。

起訴指出，3人係於今年7月5日至18日間，參加漢光演習教召，演習期間於同月11日傍晚5時許，因任務進駐該國小4樓視聽教室。為久，許、江2人於晚間6時許經過3樓校長室，許男發現窗戶未上鎖，於是徒手伸入窗戶開啟大門門鎖，接著在晚間7時許，找來邱男一同闖入校長室。

3人侵入校長室後，開始東翻西找，異常行動隨即引來室內監視器感應啟動，3人見狀於是立刻離開現場，但江、邱2人還不忘順手牽羊，帶走桌上糖果盤中的糖果、餅乾。