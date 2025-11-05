快訊

黃男車輛失控打橫於外側車道。圖：讀者提供

國道1號五楊高架道北向46.8公里處桃園路段昨(4)日傍晚17時24分許發生連環車禍，當時29歲黃姓男子駕駛小客車行經該處時，見前方因追撞事故停下的2部小客車，閃避不及向右擦撞前車，後方25歲葉姓男子駕駛小客車亦為了閃避而追撞黃男車輛，導致黃男車輛失控打橫於外側車道。國道警察表示，所幸各車均有依規定繫好安全帶，現場沒有任何人員傷亡。

IMG 7972 0 scaled
各車均有依規定繫好安全帶，現場沒有任何人員傷亡。圖：讀者提供

國道警察說明，因前方有2部小客車追撞事故，黃男煞車不及車輛向右閃避時擦撞到前車，後方葉男駕駛的小客車見狀亦向右閃避後追撞黃男車輛，葉男車輛失控打橫停放於外側車道，所幸各車均依規定繫上安全帶，無人受傷。事故現場於晚間18時18分許完全排除、恢復通車。經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】前方車禍後車閃避不及！國1五楊高架桃園路段連環撞畫面曝

