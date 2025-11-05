影／全台唯一「寶石珊瑚媽祖」遭洗劫 南方澳進安宮估損失近3000萬

宜蘭縣南方澳進安宮有全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」，今傳出聖物遭竊，一名身穿黑衣的蒙面男子半夜潛入，把媽祖身上2顆120克拉頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖等配件搜刮一空。廟方痛心疾首 ，粗估損失近3000多萬元，警方正全力追緝中。

南方澳進安宮管委會表示，今日凌晨12時許，一名不法竊賊潛入南方澳進安宮內殿，竊走「寶石珊瑚媽祖」聖尊上的多項珍貴聖物，包含五鳳冠帽頂級深桃紅珊瑚珠120克拉2顆、兩側鱉頭金鎖、桃紅寶石珊瑚串，以及披肩下的四時如意珊瑚珠串等，初估市值高達上千萬元。

管委會說，比起金額損失，更令人難以承受的，是信仰心靈上的巨大創痛，每顆被奪走的珊瑚珠，皆信徒誠心與歲月香火間的見證。

管委會指出，「寶石珊瑚媽祖」奉祀安座以來已滿16周年，慈光庇佑、信徒遍布海內外，信仰根植人心。如今竟有人闖入內殿，竊取媽祖聖物，此舉不僅對神明極度不敬，更是對全民信仰的嚴重褻瀆。

南方澳進安宮管委會提到，據了解，犯嫌行竊後走出「寶石珊瑚媽祖」殿外即觸發保全警報，隨即倉皇逃逸。令人痛心的是，竊賊不僅盜取珊瑚媽祖聖物，連同擁有300多年歷史、開基老媽祖所佩戴的頂級珊瑚串珠也一併失竊。

管委會直指，古時海盜皇帝蔡牽見南方澳進安宮開基媽祖，尚且下船叩拜，今人竟淪為竊賊，敢對神明不敬，實乃天理難容，良知盡失。

南方澳進安宮管委會說，目前警方已掌握犯嫌身分，他行竊後搭乘出租車自南方澳逃逸，沿北宜公路往北竄逃，警方正全力追緝中。管委會將全力配合警方偵辦，懇請社會各界協助提供線索，盼早日破案，讓媽祖聖物歸位、法相重光。