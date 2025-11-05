聽新聞
0:00 / 0:00
獨／超詭！苗栗市貓裏山公園赫見13條共65兩黃金及現鈔 路人不敢撿
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊13條，市價約千萬元，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，許多早起運動的民眾發現，還以為是假幣，苗栗警察分局受理報案，進一步處理中。
貓裏山公園忠烈祠前廣場平台平日有跳舞及練拳運動平日，平台旁的花圃一棵梅樹下，今天一大早出現大批的千元台幣、百元人民幣鈔票，許多民眾都認為一定是假鈔，詐騙集團使的詐術紛紛走避。
市公所上午7點多接獲報案，派員到現場赫然發現可能是真鈔，也嚇一大跳，趕緊向警方報案，初步清點6萬多元台幣，1萬多元人民幣，鈔票下方還有用小布袋分裝的5兩金條13塊，還有台灣銀樓的保證書。
苗栗警方受理報案，覺得難以思議，將進一步送鑑定，另外調閱監視器過濾查訪，釐清大批的現金及金塊出現在公園的重機及原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言