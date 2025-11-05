聽新聞
影／台中警車內守望疑手機追劇…路人側錄PO網 分局：2支申誡
台中市第二警分局兩名警員在昨天深夜執行守望勤務時疑在警車內追劇，被民眾拍到後上傳社群，二分局表示，警員回覆是手機剛好跳出影音訊息，非在車內追劇，不過警員察看非公務訊息，已違反規定，記2支申誡。
第二警分局立人所余姓、陳姓警員昨晚10時許巡邏時，被民眾拍照，疑在警車內追劇，未專注執勤而側錄上傳社群。
第二警分局獲報後高度重視，立即調查釐清員警勤務狀況與行為，陳姓警員回覆，當時接到電話，將警車停在路邊，檢視是否有公務訊息，剛好右前座的余員手機剛好跳出影音訊息，余員才順勢點開來查看，沒有如網友所稱追劇情事。
二分局認定，警員察看非公務訊息，未能落實執行取締動態違規勤務，違反勤務紀律疏失屬實，將各予申誡2次處分，追究主管內部管理不當之責。
二分局強調，員警執勤應全程專注維護治安與交通安全，不得有怠忽職守情事，對於任何可能影響民眾安全與警察形象的行為均採零容忍態度，除將依疏失追究懲處外，將同步強化勤務紀律，除要求員警恪遵勤務規範外並將加強深夜時段勤務督導。
二分局表示，民眾監督警政工作的監督，將持續提升執勤標準，堅守服務初衷，以保障市民生命財產安全、維持良好治安與交通秩序。同時呼籲員警務必以身作則、嚴守勤務紀律，以實際行動回應社會期待。
