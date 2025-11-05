聽新聞
0:00 / 0:00
影／變換車道失控 高雄男擦撞他車再撞分隔島釀2傷
高雄市三民區中華二路與熱河二街口今天凌晨出車禍，洪姓男子開車要變換車道，擦撞同向轎車後撞上分隔島，造成他與另輛車的女乘客2車2人受傷，他仍住院治療中，警方正釐清確實肇因。
今天凌晨4時10分許，33歲的洪姓男子駕駛轎車，沿高雄市三民區中華二路內車道北上，近中華二路與熱河二街口，他疑要變換車道到外車道，不料與同向黃姓男子（25歲）駕駛的轎車出車禍。
洪男的轎車擦撞後，在路口衝撞分隔島，右車身凹陷，他受傷待救；黃男的轎車在擦撞後急煞車，偏向停在內車道，車內的朋友洪女（22歲）臉部受傷。
警、消據報立即趕到車禍現場，將受傷的洪男、洪女送醫急救，事後對開車的洪男和黃男酒測，未測出酒精反應。警方初步研判，疑洪男變換車道未保持安全距離，確實肇事責任仍待交通大隊釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言