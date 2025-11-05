高中爆出租球場圖利 高雄市教育局要究責

高雄市議員陳美雅昨踢爆某高中以低廉租金出租風雨球場，5面球場租金僅收取12萬元，且未報核准，恐涉圖利，檢舉教育局後卻沒下文。教育局證實，該校未報審核即簽約，屬嚴重疏失，已要求校方立即終止合約，由政風單位組成專案小組釐清責任並究責。

陳美雅9月接獲民眾陳情，某高中將新完工的光電風雨籃球場出租，假日要打球遭驅趕，球場已改為會員制，想入內打球須加入付費會員。她表示，該高中共5面風雨球場全數出租，由某網球協會承租，合約載明限會員使用，租約1年半，使用期間平日每晚6時至9時，假日早上8時至晚上9時，離譜的是，依場地收費標準租用換算，租金應逾300萬元，學校僅收12萬元。陳美雅質疑，球場收取會員費、場地費牟利，排除居民使用權，且有300多萬元租金收益卻不收，學校作法啟人疑竇，教育局監督失職涉包庇。

教育局說明，9月獲報即介入調查，該校為解決校內球場開放管理問題，與民間團體簽訂場地租借契約，自今年8月1日起生效，但契約部分條文與規定不符，也未報市府核可。局長吳立森表示，9月22日學校已終止合約。