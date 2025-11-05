安排遺體「插隊」火化！高雄殯葬處涉收賄百萬 14人起訴

高雄市殯葬處負責操作火爐及撿骨的蔡姓等14名職工，涉嫌從殯葬業者手中收紅包幫喪家「插隊」火化遺體，6年收賄116萬餘元，高雄地檢署偵結，昨依貪汙治罪條例起訴蔡男等14人。

按台灣習俗，火化時家屬會挑好時辰，但高雄市殯葬處火化量能有限，無法讓喪家挑選日期火化，蔡男等人便利用職務之便，與殯葬業者合作，將「插隊」遺體安排至特定火爐火化，且等預定火化時間要到時，才掃描資料建檔。

檢方調查，蔡男等人向殯葬業者每具收取1000元賄款，並由洪姓職工統一收受，用來購買日常生活用品、便當、飲料等費用。

高雄地檢署今年3月指揮調查局高雄市調查處、廉政署、保五總隊等單位，帶回10多人訊問，統計出蔡男等人自2019年起至被查獲為止，6年至少收賄116萬元，換算至少有1163具遺體插隊焚化。

民政局回應，高雄火化作業流程以QRCode確認亡者身分，並經電腦系統登入及比對，確保火化作業資訊與亡者身分一致，如調整火化時間，仍由資訊系統監控把關，不會錯領親人骨灰，目前已嚴格管制火化人員進出，並不定時稽核，徹底杜絕舞弊管道。