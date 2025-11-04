BMW妙齡女五楊高追撞 下車排除又遭後方客運撞死原因曝

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓女子昨晚駕白色BMW返家，途經國1五楊高架南下45.3公里，疑未保持安全距離追撞前車，釀4車連環撞，下車排除事故過程，又遭後方國道客運撞入車底不治，桃園地檢署檢察官午後率法醫相驗，客運公司代表直指天雨影響視線及警示牌不清楚釀禍。

客運公司代表受訪時指出，事發地點正值下坡路段，且車輛行駛在車速較快的高乘載車道上，透過大客車行車記錄器影像顯示，當時正在下雨，擋風玻璃上的雨刷效果不佳，仍有水氣，且因天色太黑，導致駕駛視線非常差。

業者代表提及，事故地點先前才剛發生過另一起事故，雖然現場有人放置了小型的三角警示標誌，但是警示牌放置的位置「在車的後面一點點」，並非標準的100公尺安全距離，由於天氣不佳，當鄭姓駕駛發現三角警示牌時，已完全來不及反應。

正因為當時視線太暗，鄭姓駕駛「完全看不到」站在現場的吳姓女駕駛，也不知道自己有撞到人，直到下車後經由旁邊車輛的乘客或人員告知，才知道發生追撞事故；事發時，車上搭載17名乘客，公司在事發後20分鐘內，迅速安排車輛將乘客疏散轉運。

代表說，肇事鄭姓駕駛心情極度低落，並透露鄭某對於發生車禍事件無法原諒自己，且在事發3到4個小時後，駕駛仍然處於驚嚇顫抖的狀態；客運公司目前要求駕駛員只需如實敘述當時發生情況，並將行車記錄器的影像作為依據，確認當時確實有因視線不佳而未能及時反應的情形。

吳女昨晚在國1五楊高架釀追撞車禍，下車排除事故時，後方國道客運鄭姓駕駛（左）因天雨視線不清，加上警示牌放置距離太近，駛近已來不及。記者陳恩惠／翻攝
