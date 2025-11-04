日本舞者入住旅店行李遭竊 北市警追2清潔員到案

快訊

中央社／ 台北4日電

日本舞者來台表演入住信義區某間旅店，結果行李卻被清潔人員偷走，引發網友熱議。北市警方今天表示，將追查2名清潔員到案說明，另旅店業者疑非法聘用外籍移工將函送查處。

日本舞者「melochin」近日在網路社群IG發圖文表示，因來台表演入住北市某間旅店，但回房後卻發現房內行李都不見，經和旅店業者聯繫後，才得知是清潔人員偷的，業者已承諾負擔賠償。此文經網友轉發到另一社群媒體Threads上討論後，引發各界熱議。

當事人雖未報案，但轄區警方、台北市警察局信義分局已主動介入調查，並和刑事局、市警局刑事警察大隊共組專案小組偵辦，目前正調閱相關監視器畫面以釐清案情。

同時，專案小組今天也通知旅店實際負責人到案說明。據悉，業者供稱2名清潔員（1男、1女）是誤認住客已退房，才入內清潔打掃，進而造成誤會。

但對於「melochin」遺失物品部分，業者仍無法交代清楚。警方正積極調閱周邊監視器，持續追查相關涉案人員（2名清潔工）到案說明，以查明真相。

專案小組還發現，業者無法直接和2名外籍清潔工聯繫溝通，都是透過中間人協助，涉及非法聘用外籍移工等情形。全案詢後將依違反就業服務法，函報相關單位、台北市勞動局進行查處。

由於日本台灣交流協會8月曾於官網發布「台灣扒手橫行」緊急公告，指出日籍旅客在台旅遊時遭扒竊一事；台灣警方也已針對高風險區強化防制作為。

北市 日本台灣交流協會 社群媒體

