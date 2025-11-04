快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

水電工駕小貨車返家途中遭毒駕男撞死 妻頓失依靠求幫助

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「他人走了，我什麼也沒有了！」從事水電工程的六旬戴男昨晚駕著小貨車返家途中，遭疑似毒駕的黃男高速追撞，小貨車當場失控撞燈桿，戴男受困變形車體送醫不治。桃園地檢署檢察官陳盈如今午率法醫前往林口長庚醫院相驗，戴妻悲傷不已；肇事黃男戴手銬腳鐐狼狽到場。

戴妻哭著說，夫妻倆結縭多年未育有一兒半女，丈夫非常顧家，天天忙著工作，也是家裡唯一經濟來源，驟逝讓家中立刻陷入沒有收入的窘境，「什麼也沒了」。

死者的大姨子洪小姐透露，戴家沒有孩子，面對突如其來的變故和經濟壓力，雙方家屬現在也是盡力伸援手，希望協助妹妹度過難關；她要求肇事者給予合理的賠償，畢竟整件事都因為黃男高速超車釀禍，雖然肇事者沒有逃逸，但她對黃男處理的態度強烈不滿，她痛批肇事者態度冷漠，面對受害家屬迄今仍未致歉。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

家中唯一的經濟支柱走了，讓頓失依靠的戴妻悲傷難抑，痛批肇事者迄今仍未道歉，家屬則希望能獲得相關單位協助。記者陳恩惠／翻攝
家中唯一的經濟支柱走了，讓頓失依靠的戴妻悲傷難抑，痛批肇事者迄今仍未道歉，家屬則希望能獲得相關單位協助。記者陳恩惠／翻攝
黃男昨晚疑似毒駕撞死小貨車戴姓駕駛，桃園地檢署檢察官陳盈如（中）率法醫（左）今午到林口長庚醫院相驗遺體。記者陳恩惠／翻攝
黃男昨晚疑似毒駕撞死小貨車戴姓駕駛，桃園地檢署檢察官陳盈如（中）率法醫（左）今午到林口長庚醫院相驗遺體。記者陳恩惠／翻攝
肇事黃男（中）戴著手銬腳鐐也到場相驗遺體。記者陳恩惠／翻攝
肇事黃男（中）戴著手銬腳鐐也到場相驗遺體。記者陳恩惠／翻攝

