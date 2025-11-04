用魔法打敗魔法？高雄巷道違停升級罰單戰 警開出4張罰單

高雄市仁武區仁心路的巷道內有兩名對門鄰居因停車糾紛，引燃「罰單戰火」；其中1居民不滿對門鄰居把廂型車停在弄子內，妨礙出入，自己也把休旅車停到門口，2車堵在弄子，互嗆要對方報警取締，並貼網說是「用魔法打敗魔法」。警方到場，接連對雙方各開2張罰單。

據了解，該巷道狹窄，兩側均有車輛停車，連一般小車都難通行，造成居民出入受阻。

掀起罰單戰火的車主是向住戶租地方停車，不滿對門的鄰居把廂型車停在門口妨礙出入，便貼網「公審」。他在門口貼字條寫著，「警察先生辛苦了！對方不移車就兩台一起開單吧！跟對方在玩收罰單呢！」。

貼網車主說，對門的車擋在門口，要進出超困難的，打1999也沒用，他只能選擇這種方法來對付，這叫做「用魔法打敗魔法」。