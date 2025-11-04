快訊

用魔法打敗魔法？高雄巷道違停升級罰單戰 警開出4張罰單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區仁心路的巷道內有兩名對門鄰居因停車糾紛，引燃「罰單戰火」；其中1居民不滿對門鄰居把廂型車停在弄子內，妨礙出入，自己也把休旅車停到門口，2車堵在弄子，互嗆要對方報警取締，並貼網說是「用魔法打敗魔法」。警方到場，接連對雙方各開2張罰單。

據了解，該巷道狹窄，兩側均有車輛停車，連一般小車都難通行，造成居民出入受阻。

掀起罰單戰火的車主是向住戶租地方停車，不滿對門的鄰居把廂型車停在門口妨礙出入，便貼網「公審」。他在門口貼字條寫著，「警察先生辛苦了！對方不移車就兩台一起開單吧！跟對方在玩收罰單呢！」。

貼網車主說，對門的車擋在門口，要進出超困難的，打1999也沒用，他只能選擇這種方法來對付，這叫做「用魔法打敗魔法」。

仁武警分局昨天據報到場，發現2輛車子分別停放在巷道兩側，導致其他車輛難以通行，明顯有妨礙通行情事，依道路交通管理處罰條例開罰單，2小時後再次巡查，確認2車違規情況仍未改善，再度開罰，共對2車主開出4張罰單。

高雄市仁武區巷道內2車違停，造成出入交通受阻，原來是打「罰單戰」。圖／擷取自臉書仁武人大小事
高雄市仁武區巷道內2車違停，造成出入交通受阻，原來是打「罰單戰」。圖／擷取自臉書仁武人大小事
高雄市仁武區巷道內2車違停，造成出入交通受阻，原來是打「罰單戰」。記者林保光／翻攝
高雄市仁武區巷道內2車違停，造成出入交通受阻，原來是打「罰單戰」。記者林保光／翻攝

罰單 鄰居 車主

