快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大貨車與機車碰撞 騎士頭部遭輾過當場重傷死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午發生驚悚車禍，大貨車與機車碰撞後，機車被壓在貨車車底，騎士疑被車輪輾過頭部當場重傷死亡，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局調查，今天下午1時50分接獲報案指稱，在神岡區國道四號聯絡道與圳前路口有交通事故發生。

經初步調查，44歲蕭姓男子駕駛營業用大貨車，沿圳前路停等紅燈，綠燈起步欲左轉往國道四號聯絡道行駛時，與同向騎機車的71歲王姓女子發生碰撞。

事故發生後，蕭姓駕駛未受傷，現場酒測值為0；王姓騎士頭部受創、四肢擦挫傷，經消防人員評估現場已無生命跡象，酒測部分，將等法醫相驗時抽血檢驗確認。此案詳細肇事原因交由交通警察大隊進一步分析研判。

社口交通小隊小隊長蔡榮輝呼籲，駕駛人應遵守交通號誌與規則，行車時務必注意車前動態，確保自身與其他用路人安全。同時提醒民眾，行經大型車輛周邊時應保持安全距離，避免併行或停於盲區死角內；若遇大型車轉彎，應停於其後輪後方，待車輛完全通過後再行進，以確保行車安全。

台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午車禍，機車騎士死亡。圖／警方提供
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午車禍，機車騎士死亡。圖／警方提供
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午車禍，機車騎士死亡。圖／警方提供
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午車禍，機車騎士死亡。圖／警方提供

國道 交通事故 豐原

延伸閱讀

台南安南轄區內有四大工業區　大型車專案連3天違規取締開罰112件！

台65線大貨車鬼切衝撞賓士 網見過程罵翻：亂開車害人

快改道 國1北上台南路段2大貨車追撞事故

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

相關新聞

用魔法打敗魔法？高雄巷道違停升級罰單戰 警開出4張罰單

高雄市仁武區仁心路的巷道內有兩名對門鄰居因停車糾紛，引燃「罰單戰火」；其中1居民不滿對門鄰居把廂型車停在弄子內，妨礙出入...

台中大貨車與機車碰撞 騎士頭部遭輾過當場重傷死亡

台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午發生驚悚車禍，大貨車與機車碰撞後，機車被壓在貨車車底，騎士疑被車輪輾過頭部當...

女子墜落基隆河…消防員在下游5公里處救上岸 送醫仍不治

李姓女子今午從新北市瑞芳區秀峰橋墜落基隆河，消防人員1小時14分鐘後，在墜河處下游約5公里處將她救上岸，送醫仍不治。警方...

水電工駕小貨車返家途中遭毒駕男撞死 妻頓失依靠求幫助

「他人走了，我什麼也沒有了！」從事水電工程的六旬戴男昨晚駕著小貨車返家途中，遭疑似毒駕的黃男高速追撞，小貨車當場失控撞燈...

樹林女嬰無呼吸心跳 社會局：保母暫停收托、事件待釐清

新北市樹林區忠孝街，稍早發生一起2個月大女嬰在家突然失去呼吸、心跳的意外，女嬰保母報案送醫急救中。新北市社會局表示，該名...

嘉義38歲男闖鐵軌遭北上自強號撞飛 又遭南下區間車撞擊當場死亡

台鐵142次自強號昨天傍晚5點多行經嘉義縣水上鄉南靖路段時，撞上一名疑似闖入軌道的民眾，造成南靖至嘉義間雙線中斷，正值下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。