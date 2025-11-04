聽新聞
台中大貨車與機車碰撞 騎士頭部遭輾過當場重傷死亡
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午發生驚悚車禍，大貨車與機車碰撞後，機車被壓在貨車車底，騎士疑被車輪輾過頭部當場重傷死亡，肇事原因由警方調查中。
豐原警分局調查，今天下午1時50分接獲報案指稱，在神岡區國道四號聯絡道與圳前路口有交通事故發生。
經初步調查，44歲蕭姓男子駕駛營業用大貨車，沿圳前路停等紅燈，綠燈起步欲左轉往國道四號聯絡道行駛時，與同向騎機車的71歲王姓女子發生碰撞。
事故發生後，蕭姓駕駛未受傷，現場酒測值為0；王姓騎士頭部受創、四肢擦挫傷，經消防人員評估現場已無生命跡象，酒測部分，將等法醫相驗時抽血檢驗確認。此案詳細肇事原因交由交通警察大隊進一步分析研判。
社口交通小隊小隊長蔡榮輝呼籲，駕駛人應遵守交通號誌與規則，行車時務必注意車前動態，確保自身與其他用路人安全。同時提醒民眾，行經大型車輛周邊時應保持安全距離，避免併行或停於盲區死角內；若遇大型車轉彎，應停於其後輪後方，待車輛完全通過後再行進，以確保行車安全。
