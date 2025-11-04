台中大貨車與機車碰撞 騎士頭部遭輾過當場重傷死亡

台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口今天下午發生驚悚車禍，大貨車與機車碰撞後，機車被壓在貨車車底，騎士疑被車輪輾過頭部當場重傷死亡，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局調查，今天下午1時50分接獲報案指稱，在神岡區國道四號聯絡道與圳前路口有交通事故發生。

經初步調查，44歲蕭姓男子駕駛營業用大貨車，沿圳前路停等紅燈，綠燈起步欲左轉往國道四號聯絡道行駛時，與同向騎機車的71歲王姓女子發生碰撞。

事故發生後，蕭姓駕駛未受傷，現場酒測值為0；王姓騎士頭部受創、四肢擦挫傷，經消防人員評估現場已無生命跡象，酒測部分，將等法醫相驗時抽血檢驗確認。此案詳細肇事原因交由交通警察大隊進一步分析研判。