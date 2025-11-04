快訊

嘉義38歲男闖鐵軌遭北上自強號撞飛 又遭南下區間車撞擊當場死亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台鐵142次自強號昨天傍晚5點多行經嘉義縣水上鄉南靖路段時，撞上一名疑似闖入軌道的民眾，造成南靖至嘉義間雙線中斷，正值下班及放學尖峰時段，影響嘉義、新營間列車運行。今天檢警相驗，死者為住嘉義市的38歲鄭姓男子，死因為遭火車撞擊導致身體多處開放性骨折與撕裂傷，當場死亡

檢警調查，昨傍晚5時30分，台鐵北上自強號142次行經304K+950M路段時，司機員蔡姓男子證稱，見鄭男突然自東側草叢衝出，煞車不及，鄭男遭撞飛至對向軌道。此時，南下3029次區間車恰巧經過，遭輾壓。司機員江姓男子隨即通報停車，鐵路警察及消防人員趕抵現場，但鄭男已明顯死亡。

事故造成南靖至嘉義間雙線一度中斷，台鐵調度改採單線行車，至晚間7時26分恢復雙向通車。檢警今完成相驗，初步排除他殺，確切動機及是否涉及精神或情緒因素仍待釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義市男子闖鐵軌遭兩列車撞亡，檢警相驗後調查死因。圖／資料照片
嘉義市男子闖鐵軌遭兩列車撞亡，檢警相驗後調查死因。圖／資料照片

嘉義 台鐵 死亡

