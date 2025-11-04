快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

疑擔心被聯想非洲豬瘟 彰化七旬男溪邊丟棄羊屍不慎溺斃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名楊姓男子日前晚間騎機車外出未歸，家人報案，警方在溪湖肉品市場附近的東螺溪邊找到他，已無生命跡象。當地民眾指出，楊男到東螺溪邊丟棄暴斃小羊，不慎滑倒致死。警方今表示，錄影監視畫面顯示楊男載物品但不知何物，溪邊沒監視器無法確知為何發生意外，相驗初步排除他殺之嫌。

溪湖民眾指稱，近日非洲豬瘟鬧得沸沸揚揚，70多歲楊男飼養數隻乳羊，本月1日上午一隻小羊死亡，楊男擔心被誤會傳染病致死，用飼料袋裝小羊屍體，當天晚上7點多把袋子放在機車腳踏板，騎車外出丟棄，結果一去不回，家人深夜報警。

溪湖警方表示，接獲楊男家屬通報協尋即調閱路口錄影監視畫面，發現楊男沿溪湖肉品市場騎到東螺溪就沒蹤影，立刻派員到東螺溪沿岸尋找，在肉品市場附近的溪畔發現他倒在溪水裡，已無呼吸心跳，相驗初步排除無他殺之嫌，家屬十分悲傷，對楊男之死沒異議。

楊男發生意外的消息傳開，有民眾認為他可能用力丟棄飼料袋，不慎滑倒跌入東螺溪。警方表示，錄影監視畫面顯示他騎機車載物品，看不出是什麼東西，因家屬沒異議也不追究，即未調查楊男載運物品的內容。

彰化縣一名楊姓男子騎機車到肉品市場附近東螺溪邊，被發現溺水死亡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名楊姓男子騎機車到肉品市場附近東螺溪邊，被發現溺水死亡。記者簡慧珍／攝影

非洲豬瘟 飼料 傳染病

延伸閱讀

質疑中央豬瘟疫調報告疑點重重 國民黨團轟只想卸責

防範非洲豬瘟 宜蘭宣布永久禁止廚餘養豬

防非洲豬瘟傳入 金門小三通逮數起夾帶罰鍰20萬起跳

中市動保人員私自到非洲豬瘟案場消毒 中市府還原狀況：一定懲處

相關新聞

女子墜落基隆河…消防員在下游5公里處救上岸 送醫仍不治

李姓女子今午從新北市瑞芳區秀峰橋墜落基隆河，消防人員1小時14分鐘後，在墜河處下游約5公里處將她救上岸，送醫仍不治。警方...

影／新北男騎機車突倒地失去呼吸心跳 2警馬路上CPR鬼門關前搶命畫面曝

69歲鄭男日前騎機車行經新北市中和區橋和路與景平路口時，疑似身體不適失去意識，機車失控連人帶車自摔倒地。中和警獲報率先趕...

高雄工人從43樓墜落安全網不治 勞檢處下令出事區域停止作業

高雄捷運凹子底站、輕軌愛河之心附近，一處新建工地今早發生工人墜樓意外，一名男性鋼構工人在43樓作業時因不明原因墜落安全網...

職業軍人缺錢收假前搶銀樓得手20萬金鍊 陸軍專科學校門口遭拘提

吳姓職業軍人今年7月間某周日晚收假前，因缺錢花用，竟到桃園大廟前的金飾一條街，假購金真搶劫，搶走重1兩多、市價近20萬金...

苗栗老翁騎單車遭拖板車捲入車底 險遭車輪輾壓嚇到癱軟

驚險！苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口，昨上午發生拖板車與腳踏車碰撞事故，騎士老翁被捲入車底受困，上半身差一點就遭到車輪輾...

疑擔心被聯想非洲豬瘟 彰化七旬男溪邊丟棄羊屍不慎溺斃

彰化縣一名楊姓男子日前晚間騎機車外出未歸，家人報案，警方在溪湖肉品市場附近的東螺溪邊找到他，已無生命跡象。當地民眾指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。