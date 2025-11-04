疑擔心被聯想非洲豬瘟 彰化七旬男溪邊丟棄羊屍不慎溺斃
彰化縣一名楊姓男子日前晚間騎機車外出未歸，家人報案，警方在溪湖肉品市場附近的東螺溪邊找到他，已無生命跡象。當地民眾指出，楊男到東螺溪邊丟棄暴斃小羊，不慎滑倒致死。警方今表示，錄影監視畫面顯示楊男載物品但不知何物，溪邊沒監視器無法確知為何發生意外，相驗初步排除他殺之嫌。
溪湖民眾指稱，近日非洲豬瘟鬧得沸沸揚揚，70多歲楊男飼養數隻乳羊，本月1日上午一隻小羊死亡，楊男擔心被誤會傳染病致死，用飼料袋裝小羊屍體，當天晚上7點多把袋子放在機車腳踏板，騎車外出丟棄，結果一去不回，家人深夜報警。
溪湖警方表示，接獲楊男家屬通報協尋即調閱路口錄影監視畫面，發現楊男沿溪湖肉品市場騎到東螺溪就沒蹤影，立刻派員到東螺溪沿岸尋找，在肉品市場附近的溪畔發現他倒在溪水裡，已無呼吸心跳，相驗初步排除無他殺之嫌，家屬十分悲傷，對楊男之死沒異議。
楊男發生意外的消息傳開，有民眾認為他可能用力丟棄飼料袋，不慎滑倒跌入東螺溪。警方表示，錄影監視畫面顯示他騎機車載物品，看不出是什麼東西，因家屬沒異議也不追究，即未調查楊男載運物品的內容。
