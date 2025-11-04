嘉義中埔女駕駛車禍釀2歲女童亡 疑未依規使用兒童安全座椅

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義中埔鄉3日上午發生一起小客車自撞事故，23歲賴姓女子駕車行經嘉139線7公里處時疑失控撞上電線桿，造成3人受傷，其中2歲女童傷勢最重，送醫急救仍宣告不治。檢警初步調查，車內雖有設置兒童安全座椅，但案發時並未確實使用，是否涉及過失致死，將由檢察官依法認定。

檢警調查，事故發生於3日上午8時13分，賴女駕駛小客車載著2歲女兒及23歲徐姓男子由北往南行經中埔鄉裕民村水仔尾聚落時，疑因操作不慎自撞路邊電線桿。消防人員到場時，賴女懷抱受傷女童等待救援，賴女手腳輕微擦挫傷，徐男一度左腳受困副駕駛座，兩人意識清楚，無生命危險。

2歲吳姓女童經救護車送醫後仍因第2頸椎骨折、軀幹挫傷及疑似脾臟損傷，最終傷重不治。由於兩名大人僅受輕傷，女童卻致命重創，醫方及警方均感訝異。

經檢警追查，車內雖配有兒童安全座椅，但案發時並未讓女童固定於座椅上，而是坐於後座以成人安全帶繫於腹部，未符合兒童乘車安全規範。嘉義地檢署表示，為釐清事故原因與駕駛有無疏失，今天進行電腦斷層與抽血檢驗；電腦斷層影像最快3天內出具判讀報告，毒藥物抽血檢驗則預計2周後出爐，檢方將綜合結果進一步釐清責任歸屬。

嘉義母駕車自撞電桿釀女童亡，檢警調查是否疏於使用兒童座椅。圖／資料照片
女童 自撞 嘉義 中埔

