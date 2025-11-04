嘉義中埔女駕駛車禍釀2歲女童亡 疑未依規使用兒童安全座椅

嘉義縣中埔鄉3日上午發生一起小客車自撞事故，23歲賴姓女子駕車行經嘉139線7公里處時疑失控撞上電線桿，造成3人受傷，其中2歲女童傷勢最重，送醫急救仍宣告不治。檢警初步調查，車內雖有設置兒童安全座椅，但案發時並未確實使用，是否涉及過失致死，將由檢察官依法認定。

檢警調查，事故發生於3日上午8時13分，賴女駕駛小客車載著2歲女兒及23歲徐姓男子由北往南行經中埔鄉裕民村水仔尾聚落時，疑因操作不慎自撞路邊電線桿。消防人員到場時，賴女懷抱受傷女童等待救援，賴女手腳輕微擦挫傷，徐男一度左腳受困副駕駛座，兩人意識清楚，無生命危險。

2歲吳姓女童經救護車送醫後仍因第2頸椎骨折、軀幹挫傷及疑似脾臟損傷，最終傷重不治。由於兩名大人僅受輕傷，女童卻致命重創，醫方及警方均感訝異。