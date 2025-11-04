嘉義機車撞死行人指對向汽車閃大燈 嘉檢查無關聯

王姓男子因在嘉義縣騎機車追撞行人致死遭起訴，王男主張當時夜間受對向汽車閃大燈影響而肇事，嘉檢調查駕駛閃大燈行為，與過失致死案並無因果關係，不起訴處分；全案得再議。

據嘉義地檢署起訴書，39歲王男於今年5月23日晚上騎乘機車行經嘉義縣嘉67線新港鄉潭大村路段時，不慎追撞步行穿越馬路的黃姓婦人，造成黃婦送醫不治。

王男坦承騎車撞上行人，惟辯稱，當時因對向汽車駕駛林姓男子開遠光燈影響視線才會肇事；嘉檢經勘驗現場監視器畫面，林男駕車在抵達案發地點對向前，雖有閃爍1次大燈，但其目的是為警示正在穿越馬路的婦人，且閃爍時間僅1至2秒。

嘉檢表示，騎士王男明知前方閃爍大燈應是路上有異狀，理應提高警覺並降速，同時注意車前狀況，不料，最後疏於注意而肇事，造成行人致死，全案偵結並起訴。被害人家屬也對汽車駕駛林姓男子提出過失致死告訴。

另據不起訴處分書，檢方認為，林男駕車行經案發地時，確有閃爍大燈1至2秒，並待被害人跨越雙黃線後才繼續前行，雙方並未發生碰撞；而林男閃大燈目的主要在確認穿越馬路的行人，經查其駕車行為並無違規及過失，因此，予以不起訴處分。