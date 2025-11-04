快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

嘉義機車撞死行人指對向汽車閃大燈 嘉檢查無關聯

中央社／ 嘉義市4日電

王姓男子因在嘉義縣騎機車追撞行人致死遭起訴，王男主張當時夜間受對向汽車閃大燈影響而肇事，嘉檢調查駕駛閃大燈行為，與過失致死案並無因果關係，不起訴處分；全案得再議。

據嘉義地檢署起訴書，39歲王男於今年5月23日晚上騎乘機車行經嘉義縣嘉67線新港鄉潭大村路段時，不慎追撞步行穿越馬路的黃姓婦人，造成黃婦送醫不治。

王男坦承騎車撞上行人，惟辯稱，當時因對向汽車駕駛林姓男子開遠光燈影響視線才會肇事；嘉檢經勘驗現場監視器畫面，林男駕車在抵達案發地點對向前，雖有閃爍1次大燈，但其目的是為警示正在穿越馬路的婦人，且閃爍時間僅1至2秒。

嘉檢表示，騎士王男明知前方閃爍大燈應是路上有異狀，理應提高警覺並降速，同時注意車前狀況，不料，最後疏於注意而肇事，造成行人致死，全案偵結並起訴。被害人家屬也對汽車駕駛林姓男子提出過失致死告訴。

另據不起訴處分書，檢方認為，林男駕車行經案發地時，確有閃爍大燈1至2秒，並待被害人跨越雙黃線後才繼續前行，雙方並未發生碰撞；而林男閃大燈目的主要在確認穿越馬路的行人，經查其駕車行為並無違規及過失，因此，予以不起訴處分。

行人 過失致死 嘉義

延伸閱讀

大林慈濟醫院急診延伸偏鄉 24小時服務嘉義大埔

翁章梁：嘉科園區擴建案核定 嘉縣邁入黃金10年

男子疑闖軌道「雙車撞擊」慘死 嘉義南靖段台鐵事故釀大誤點

網紅「鳳梨」駕車遭槍擊嘉檢追加起訴藏匿槍手男子 主嫌等4人在逃

相關新聞

女子墜落基隆河…消防員在下游5公里處救上岸 送醫仍不治

李姓女子今午從新北市瑞芳區秀峰橋墜落基隆河，消防人員1小時14分鐘後，在墜河處下游約5公里處將她救上岸，送醫仍不治。警方...

影／新北男騎機車突倒地失去呼吸心跳 2警馬路上CPR鬼門關前搶命畫面曝

69歲鄭男日前騎機車行經新北市中和區橋和路與景平路口時，疑似身體不適失去意識，機車失控連人帶車自摔倒地。中和警獲報率先趕...

高雄工人從43樓墜落安全網不治 勞檢處下令出事區域停止作業

高雄捷運凹子底站、輕軌愛河之心附近，一處新建工地今早發生工人墜樓意外，一名男性鋼構工人在43樓作業時因不明原因墜落安全網...

職業軍人缺錢收假前搶銀樓得手20萬金鍊 陸軍專科學校門口遭拘提

吳姓職業軍人今年7月間某周日晚收假前，因缺錢花用，竟到桃園大廟前的金飾一條街，假購金真搶劫，搶走重1兩多、市價近20萬金...

苗栗老翁騎單車遭拖板車捲入車底 險遭車輪輾壓嚇到癱軟

驚險！苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口，昨上午發生拖板車與腳踏車碰撞事故，騎士老翁被捲入車底受困，上半身差一點就遭到車輪輾...

疑擔心被聯想非洲豬瘟 彰化七旬男溪邊丟棄羊屍不慎溺斃

彰化縣一名楊姓男子日前晚間騎機車外出未歸，家人報案，警方在溪湖肉品市場附近的東螺溪邊找到他，已無生命跡象。當地民眾指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。