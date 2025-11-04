女子墜落基隆河…消防員在下游5公里處救上岸 送醫仍不治

李姓女子今午從新北市瑞芳區秀峰橋墜落基隆河，消防人員1小時14分鐘後，在墜河處下游約5公里處將她救上岸，送醫仍不治。警方初步調查排除他殺嫌疑，將聯絡家屬協助調查，並報驗釐清死因。

今天中午12時27分，新北市消防局接獲報案，位在瑞芳區三爪子坑路2號附近，跨越基隆河的秀峰橋，有名穿著黑色衣物的女子，從橋上墜落河中，需要救援。

消防人員和瑞芳分局員警一路往基隆河下游搜救，下午1時25分在四腳亭埔路國芳橋河段，發現這名女子在河面漂流李女。消防人員1時43分將她救上岸，已無生命跡象，由救護車送往瑞芳礦工醫院，醫師搶救無效，2時40分宣告死亡。

警方查出死者是30歲李姓女子，調閱監視器畫面及目擊者說法，李女獨自步行走到秀峰橋後墜入基隆河，屍體無明顯外傷，秀峰橋現場無打鬥跡象，初步排除他殺，並報請基隆地檢署檢察官及法醫相驗，釐清死因。