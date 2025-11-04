快訊

影／南下注意！國3南向名間段大車追撞 貨物散落一地車流回堵3公里

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道三號南向名間交流道附近發生聯結車及小貨車車禍事故，聯結車貨櫃因強力擠壓，第一節貨櫃破裂，貨櫃內載運飲料貨品掉落，瓶瓶罐罐散落一地，占用中外線車道及路肩，後方車潮回堵3公里，國道警方已到場處理，尚在排除中。

國道警七隊指出，該起車禍發生在今天中午12時許，國三236.3K名間交流道出口附近為2台半聯結車、1台小貨車的3車事故，幸無人受傷，但發生後占用中、外線車道及路肩，該起事故造成車流回堵3公里，線上警力及吊車到場排除中。

經調查，32歲林姓男子駕駛半聯結車行駛於輔助車道，疑未注意車前狀況碰撞因故障停放在外側路肩的半聯結車，林男所載運貨物的貨櫃車因撞擊擠壓破裂，貨物散落一地，並擊中行駛外側車道的一輛小貨車，詳細肇因仍待進一步釐清。

國道警方再次呼籲，民眾駕駛行車應保持安全距離，且養足精神再上國道，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道三號南向名間交流道附近發生聯結車追撞車禍事故，現場貨物散落一地，占用車道及路肩，後方車潮回堵3公里。圖／擷自國道即時影像
國道 貨櫃

