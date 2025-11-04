聽新聞
0:00 / 0:00
影／南下注意！國3南向名間段大車追撞 貨物散落一地車流回堵3公里
國道三號南向名間交流道附近發生聯結車及小貨車車禍事故，聯結車貨櫃因強力擠壓，第一節貨櫃破裂，貨櫃內載運飲料貨品掉落，瓶瓶罐罐散落一地，占用中外線車道及路肩，後方車潮回堵3公里，國道警方已到場處理，尚在排除中。
國道警七隊指出，該起車禍發生在今天中午12時許，國三236.3K名間交流道出口附近為2台半聯結車、1台小貨車的3車事故，幸無人受傷，但發生後占用中、外線車道及路肩，該起事故造成車流回堵3公里，線上警力及吊車到場排除中。
經調查，32歲林姓男子駕駛半聯結車行駛於輔助車道，疑未注意車前狀況碰撞因故障停放在外側路肩的半聯結車，林男所載運貨物的貨櫃車因撞擊擠壓破裂，貨物散落一地，並擊中行駛外側車道的一輛小貨車，詳細肇因仍待進一步釐清。
國道警方再次呼籲，民眾駕駛行車應保持安全距離，且養足精神再上國道，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言