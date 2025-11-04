桃園市中壢警分局為加強外籍學生法治觀念與人身安全意識，持續與轄內各大專院校密切合作。圖：警方提供

桃園市中壢警分局為加強外籍學生法治觀念與人身安全意識，持續與轄內各大專院校密切合作，也應邀請前往校園舉辦的「境外新生座談會」宣導講座，針對來自印尼、越南、泰國、菲律賓及其他國家的外籍學生進行多語版犯罪預防宣導，協助同學認識台灣法令、融入在地生活，建立正確求助與自我保護觀念。

中壢分局前往校園舉辦的「境外新生座談會」宣導講座，針對來自印尼、越南、泰國、菲律賓及其他國家的外籍學生進行多語版犯罪預防宣導。圖：警方提供

中壢分局表示，宣導內容除反詐騙、交通安全法規外，亦特別結合「跟蹤騷擾防制法」與「性騷擾防治法」案例，以簡報影片與多國語言圖卡方式說明，只要讓他人感到被冒犯或不適，影響日常生活，即可能構成性騷擾。警方提醒，如遇相關情形，應明確拒絕並積極蒐證，可撥打1955外來人士服務專線或113保護專線尋求協助。

中壢分局協助外籍生認識台灣法令、融入在地生活，建立正確求助與自我保護觀念。圖：警方提供

中壢分局指出，為協助外籍學生更了解台灣社會的法律與安全資源，已製作印、越、泰、菲、英文等多國語版本宣導文宣，並分送至健行科大、元智大學、萬能科大、中原大學、南亞技術學院及中央大學等校區張貼或發放，期能透過多語宣導提升防詐、防騷與交通安全意識。

中壢分局長林鼎泰表示，轄內大學聚集眾多境外學生，警方除持續強化校園巡守與外籍生安全網絡，更積極結合校方舉辦專題講座，透過友善、易懂的多語宣導方式，協助外籍學子安心在台學習與生活，共同打造多元共融、安全友善的校園環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警精心推動多語言宣導 助外籍生認識台灣法令