桃園市11月2日16時許，一名年約60歲的劉姓婦人搭乘火車從外地返回楊梅後，發現停放於路邊的機車不見蹤影，驚慌之下以為愛車遭竊，遂報警求助。楊梅派出所接獲報案後，立即調閱監視器協助尋找，最終發現原來是婦人一時記錯停放地點，才誤以為車輛失竊，化解虛驚一場。

楊梅派出所說明，婦人表示，當日自行騎機車前往楊梅火車站搭車，並將機車停放在楊梅區大成路158號，返程準備回家時卻發現機車不見了，多次尋找未果後心急報案。警方立即調閱周邊監視器尋找失竊的機車，經調閱後發現該機車自婦人搭車離開後就未有行駛軌跡，初步排除了遭竊的可能，後續發現機車應該是停放在楊梅區楊新路一帶，與婦人記憶相差甚遠。經過巡邏警員王秉騏與邱智祥在火車站附近巷弄搜尋，果然在楊梅區楊新路66號尋獲機車，婦人見愛車失而復得，感激不已，頻向警方道謝。

楊梅分局呼籲，民眾前往火車站或其他人潮密集區域時，停車務必記下周邊明確地標或拍照留存，以免日後取車時忘記愛車停放位置。若遇類似情況可隨時尋求警方協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：機車「消失」嚇壞婦人 楊梅警1招成功找回