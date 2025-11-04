國3大溪交流道半聯結車過彎側翻 砂石散落一地

車上載運的土方散落一地。圖：讀者提供

桃園市今（4）日上午9時15分許，43歲陳姓男駕駛營業半聯結車行經國道3號大溪交流道南向出口往台66方向匝道時，疑轉彎未減速導致翻車，所幸無人受傷，但車上載運的砂石散落一地，事故現場仍在排除中，詳細肇事原因尚待警方釐清。

現場無人受傷，駕駛無飲酒情形，現場尚在排除中。圖：讀者提供

國道警方說明，今日上午接獲通報在國3南向63公里大溪往台66出口外側匝道，陳男駕駛營業半聯結車載運土方，疑因過彎失控致翻覆肇事。現場無人受傷，駕駛無飲酒情形，現場尚在排除中，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人車輛開到彎道處會產生離心力的現象，若未減速慢行則車輛容易偏離車道線而翻覆，提醒用路人行經坡道或彎道時，應確實減速慢行以保障自身及其他用路人之安全。

