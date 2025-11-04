高雄工人從43樓墜落安全網不治 勞檢處下令出事區域停止作業

高雄捷運凹子底站、輕軌愛河之心附近，一處新建工地今早發生工人墜樓意外，一名男性鋼構工人在43樓作業時因不明原因墜落安全網送醫不治。高市勞工局表示，該名勞工有使用安全帶從事鋼構作業，墜落原因待釐清，已令該區域停止作業配合調查。

今早9時多，大順一路與博愛二路口的凹仔底大樓工地發生工安事故，53歲男性工人因不明原因摔落至安全網，送醫後宣告不治。

高市勞工局表示，勞檢處獲報即派員到場實施檢查，初查該名勞工使用安全帶於43樓層從事鋼構作業，不明原因自鋼樑跌落於同樓層設置之防墜安全網，其墜落原因尚待釐清。

此外，勞檢處已令該區域停止作業並配合調查事故原因，以釐清相關責任。