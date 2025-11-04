聽新聞
苗栗老翁騎單車遭拖板車捲入車底 險遭車輪輾壓嚇到癱軟
驚險！苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口，昨上午發生拖板車與腳踏車碰撞事故，騎士老翁被捲入車底受困，上半身差一點就遭到車輪輾壓，消防人員獲報到場，使用墊塊穩固車體，確保車輛不再位移，再以千斤頂製造安全救援空間，將老翁救出送醫，幸無生命危險，事故原因由警方調查釐清。
苗栗縣消防局勤務中心於昨天上午8點許，接獲報案指稱苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口全家便利商店前，發生車禍事故，有民眾受困車底，立即派遣頭屋分隊、特搜分隊人車前往現場救援。
現場為1輛載運工程車的拖板車與騎腳踏車老翁發生交故，老翁橫躺車底，疑被嚇到癱軟、無力脫困。消防救護人員抵達後，由頭屋分隊隊員進行生命徵象評估及救護處置，發現老翁意識清楚，但左小腿疑似骨折；特搜分隊隊員立即使用墊塊穩固車體，確保車輛不再位移，再以千斤頂製造安全救援空間，合力利用快速脫困板將患者固定穩妥後，小心將老翁自車底救出送醫。
