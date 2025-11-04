苗栗老翁騎單車遭拖板車捲入車底 險遭車輪輾壓嚇到癱軟

驚險！苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口，昨上午發生拖板車與腳踏車碰撞事故，騎士老翁被捲入車底受困，上半身差一點就遭到車輪輾壓，消防人員獲報到場，使用墊塊穩固車體，確保車輛不再位移，再以千斤頂製造安全救援空間，將老翁救出送醫，幸無生命危險，事故原因由警方調查釐清。

苗栗縣消防局勤務中心於昨天上午8點許，接獲報案指稱苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口全家便利商店前，發生車禍事故，有民眾受困車底，立即派遣頭屋分隊、特搜分隊人車前往現場救援。