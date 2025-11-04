快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

聽新聞
0:00 / 0:00

職業軍人缺錢收假前搶銀樓得手20萬金鍊 陸軍專科學校門口遭拘提

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓職業軍人今年7月間某周日晚收假前，因缺錢花用，竟到桃園大廟前的金飾一條街，假購金真搶劫，搶走重1兩多、市價近20萬金鍊，變賣花用剩15萬餘元，當晚10時回營在陸專大門遭逮，桃園地院審結，依現役軍人犯搶奪罪，判刑6月得易科罰金，可上訴。

犯罪事實指出，26歲吳男為職業軍人在陸軍專科學校受訓，今年7月20日晚間6時餘因為缺錢，在桃園市桃園區中正路景福宮前的金飾街閒逛，看見某店主年齡較長，於是走進店內假裝要購買金飾。

店主見狀，立刻依照吳男要求，取出1條重達1兩5錢6分1，價值19萬6681元的黃金項鍊1條放在櫃台上，讓吳男觀看、試戴，吳多次拿起金鍊東看西看，猶豫多時，並於當晚7時2分趁店主不注意，將放置在櫃台上的金項鍊，抓了就跑。

桃園分局據報展開追緝，根據吳男外型研判應該是軍人，當晚8時10分吳男搶走的那條金項鍊，出現在桃園市中壢區龍東路某珠寶銀樓中，立刻趕往調查，發現吳男以此典當獲得16萬9100元現金。

自此依據地緣關係，確認吳男身分，當晚10時32分持檢察官簽發的拘票，在桃園市中壢區龍東路上的陸軍專科學校大門口前，將吳男拘提到案，並扣得銷贓變賣花用剩餘的15萬9700元。

由於吳男警詢、檢方偵訊及法院準備程序均坦承不諱，依陸海空軍刑法第76條第1項第9款、刑法第325條第1項之現役軍人搶奪罪嫌起訴，法院審理後宣判。

吳姓職業軍人今年7月間收假前，因沒錢花用，走進金子店假裝要買金飾，卻趁老闆不注意，抓走櫃台上1條市價近20萬元的金項鍊，銷贓變賣近17萬元，晚間10時30分返回陸專時，在大門前遭拘提，桃園地院依現役軍人犯搶奪罪，判6月，得易科罰金。記者陳恩惠／攝影
吳姓職業軍人今年7月間收假前，因沒錢花用，走進金子店假裝要買金飾，卻趁老闆不注意，抓走櫃台上1條市價近20萬元的金項鍊，銷贓變賣近17萬元，晚間10時30分返回陸專時，在大門前遭拘提，桃園地院依現役軍人犯搶奪罪，判6月，得易科罰金。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 軍人 金飾

延伸閱讀

獨／陸軍運輸群車隊出意外 國3新竹段軍卡追撞軍卡

M1A2T戰車連長孫韜奇行動迅捷剛猛 將門虎子受矚

M1A2T臂章「Taiwan Army」字樣挨轟國軍降格台軍 軍方：凸顯專屬性

陸軍M1A2T戰車成軍 AIT安合組成員湖口列席觀禮

相關新聞

影／新北男騎機車突倒地失去呼吸心跳 2警馬路上CPR鬼門關前搶命畫面曝

69歲鄭男日前騎機車行經新北市中和區橋和路與景平路口時，疑似身體不適失去意識，機車失控連人帶車自摔倒地。中和警獲報率先趕...

高雄工人從43樓墜落安全網不治 勞檢處下令出事區域停止作業

高雄捷運凹子底站、輕軌愛河之心附近，一處新建工地今早發生工人墜樓意外，一名男性鋼構工人在43樓作業時因不明原因墜落安全網...

職業軍人缺錢收假前搶銀樓得手20萬金鍊 陸軍專科學校門口遭拘提

吳姓職業軍人今年7月間某周日晚收假前，因缺錢花用，竟到桃園大廟前的金飾一條街，假購金真搶劫，搶走重1兩多、市價近20萬金...

苗栗老翁騎單車遭拖板車捲入車底 險遭車輪輾壓嚇到癱軟

驚險！苗栗縣頭屋鄉台13線與尖豐路口，昨上午發生拖板車與腳踏車碰撞事故，騎士老翁被捲入車底受困，上半身差一點就遭到車輪輾...

壢警精心推動多語言宣導 助外籍生認識台灣法令

桃園市中壢警分局為加強外籍學生法治觀念與人身安全意識，持續與轄內各大專院校密切合作。圖：警方提供 桃園市中壢警分局為加強外籍學生法治觀念與人身安全意識，持續與轄內各大專院校密切合作，也應邀請前往校園舉

機車「消失」嚇壞婦人 楊梅警1招成功找回

一名年約60歲的劉姓婦人搭乘火車從外地返回楊梅後，發現停放於路邊的機車不見蹤影。圖：讀者提供 桃園市11月2日16時許，一名年約60歲的劉姓婦人搭乘火車從外地返回楊梅後，發現停放於路邊的機車不見蹤影，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。