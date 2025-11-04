職業軍人缺錢收假前搶銀樓得手20萬金鍊 陸軍專科學校門口遭拘提

吳姓職業軍人今年7月間某周日晚收假前，因缺錢花用，竟到桃園大廟前的金飾一條街，假購金真搶劫，搶走重1兩多、市價近20萬金鍊，變賣花用剩15萬餘元，當晚10時回營在陸專大門遭逮，桃園地院審結，依現役軍人犯搶奪罪，判刑6月得易科罰金，可上訴。

犯罪事實指出，26歲吳男為職業軍人在陸軍專科學校受訓，今年7月20日晚間6時餘因為缺錢，在桃園市桃園區中正路景福宮前的金飾街閒逛，看見某店主年齡較長，於是走進店內假裝要購買金飾。

店主見狀，立刻依照吳男要求，取出1條重達1兩5錢6分1，價值19萬6681元的黃金項鍊1條放在櫃台上，讓吳男觀看、試戴，吳多次拿起金鍊東看西看，猶豫多時，並於當晚7時2分趁店主不注意，將放置在櫃台上的金項鍊，抓了就跑。

桃園分局據報展開追緝，根據吳男外型研判應該是軍人，當晚8時10分吳男搶走的那條金項鍊，出現在桃園市中壢區龍東路某珠寶銀樓中，立刻趕往調查，發現吳男以此典當獲得16萬9100元現金。

自此依據地緣關係，確認吳男身分，當晚10時32分持檢察官簽發的拘票，在桃園市中壢區龍東路上的陸軍專科學校大門口前，將吳男拘提到案，並扣得銷贓變賣花用剩餘的15萬9700元。